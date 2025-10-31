Kolone i zastoji! Više nesreća na A1 i A7, vozi se usporeno, kilometarske kolone

Jutros se dogodila prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Škurinje i u smjeru Rupe, izvještava Hrvatski autoklub. Vozi se jednim trakom u koloni dugoj dva kilometra.

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A7 između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine﻿. HAK navodi da je prometna nesreća i na autocesti A1 između čvorova Otočac i Žuta Lokva (zona radova) ﻿u smjeru ﻿Zagreba﻿, vozi se uz ograničenje brzine.

Upozoravaju vozače da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. ﻿Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

