KOLNICI MOKRI I SKLISKI /

Kolone i zastoji! Više nesreća na A1 i A7, vozi se usporeno, kilometarske kolone

Kolone i zastoji! Više nesreća na A1 i A7, vozi se usporeno, kilometarske kolone
×
Foto: Hrvoje Kostelac/pixsell

Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. ﻿Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni

31.10.2025.
8:13
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hrvoje Kostelac/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jutros se dogodila prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Škurinje i u smjeru Rupe, izvještava Hrvatski autoklub. Vozi se jednim trakom u koloni dugoj dva kilometra. 

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A7  između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine﻿. HAK navodi da je prometna nesreća i na autocesti A1 između čvorova Otočac i Žuta Lokva (zona radova) ﻿u smjeru ﻿Zagreba﻿, vozi se uz ograničenje brzine. 

Upozoravaju vozače da su kolnici  mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. ﻿Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

POGLEDAJTE VIDEO Država prodaje svoje stanove! Pa čak i ovaj koji gledate... Probajte pogoditi koliko kvadrata ima

PrometnaHakNesreća A1Autocesta A7
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KOLNICI MOKRI I SKLISKI /
Kolone i zastoji! Više nesreća na A1 i A7, vozi se usporeno, kilometarske kolone