Auto se kotrljao po šumi na Krku, završio na krovu pa se zapalio: Mladi vozač (22) preživio!

Mladi vozač (22) u noći na srijedu samim čudom zadobio je samo lakše ozljede u prometnoj nesreći kraj Njivica na otoku Krku.

Očevid je pokazao da je vozio prebrzo, zanio se, i prešao u suprotni trak. Nije uspio iskontrolirati vozilo pa je sletio s ceste i udario u metalni stup.

Zatim se više puta prevrnuo, a naposljetku je završio na krovu u gustom grmlju 15-ak metara dalje, piše portal 24 sata.

Foto: Jvp Grada Krka

Foto: Jvp Grada Krka

Smrskani automobil se ubrzo zapalio, a 22-godišnjak se srećom spasio. Vatrogasci JVP-a Krk ubrzo su stigli na lice mjesta.

Razbuktala faza požara

"Dojavu smo zaprimili u 0.40 sati. Na intervenciju su izašla dva vozila i tri vatrogasca. Uočili smo vozilo u razbuktaloj fazi požara, koje se nalazilo oko 15 metara unutar šume. Nakon probijanja kroz nepristupačan teren, započeli smo s gašenjem vozila o okolne vegetacije", istaknuli su vatrogasci na Facebooku.

Foto: Jvp Grada Krka

Foto: Jvp Grada Krka

Foto: Jvp Grada Krka

Požar su brzo lokalizirali, a potom je slijedilo dogašivanje i osiguravanje mjesta nesreće. Vatrogasci podsjećaju na niz teških prometnih nesreća na Krku u posljednjih mjeseci i apeliraju na sve vozače da smanje brzinu i voze oprezno.

