Četvero ozlijeđenih kod Čakovca: Mladić bez vozačke izazvao lančani sudar i pobjegao!

Na županijskoj cesti između Gornjeg Kuršanca i Kuršanca u subotu poslijepodne dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene četiri osobe, a glavni “junak” priče je 18-godišnjak bez vozačke dozvole.

Prema podacima Policijske uprave međimurske, mladi vozač u 14:30 sati upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registracija te, pokušavajući pretjecati zasad nepoznatog biciklista, u potpunosti prešao na suprotnu stranu ceste.

Taj je potez umalo završio tragedijom. Na suprotnoj traci nalazio se 68-godišnji vozač automobila koji je, kako bi izbjegao izravan sudar, morao naglo zakočiti. No u tom trenutku u stražnji dio njegova vozila udario je drugi automobil, kojim je upravljao 37-godišnjak.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svi ozlijeđeni prevezeni u bolnicu

U izbjegavanju sudara 18-godišnji vozač sišao je automobilom izvan kolnika na obližnju oranicu, nakon čega se vratio na kolnik te napustio mjesto događaja prometne nesreće.

U sudaru su ozlijeđeni 37-godišnji vozač, njegova dva suputnika (22 i 23 godine) te 68-godišnji vozač. Svi su hitno prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje im je pružena liječnička pomoć. Težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija je ubrzo pronašla 18- godišnjaka u obližnjem Kuršancu, u Međimurskoj ulici, te ga privela u postaju.

Za sada nije poznato hoće li odgovarati prekršajno ili kazneno – to će ovisiti o kvalifikaciji ozljeda i daljnjoj istrazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu