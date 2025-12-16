Širi se snimka brutalnog napada: 'Slomili su mi rebra, ključnu kost. Prijatelja su cipelarili...'

Više osoba fizički je napalo dvojicu mladića u noći na nedjelju na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta u Ivanskoj kod Bjelovara.

Policija je izvijestila da se sve dogodilo malo prije tri sata u noći kada je više osoba, za sad nepoznatog identiteta, krenulo udarati rukama i nogama muškarce po glavi i tijelu, nakon čega su pobjegli.

"Dvadesetdvogodišnjak i 27-godišnjak zatražili su liječničku pomoć te su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u bjelovarsku bolnicu. Provedenim alkotestiranjem kod jedne osobe utvrđena je koncentracija alkohola od 0,50 g/kg, dok kod druge nije utvrđena prisutnost alkohola", kažu u bjelovarskoj policiji.

Ozlijeđeni mladić čeka operaciju

Ozlijeđeni 27-godišnjak je i dalje u bolnici gdje čeka operaciju. "U napadu sam zadobio prijelom ključne kosti, prijelom tri rebara i imao sam krvarenje u glavi. Bio sam na CT-u i na sreću, liječnici kažu da se to smirilo, tako da se danas dogovaraju o operaciji ključne kosti", rekao je za Bjelovar live.

Regionalni portal u posjedu je snimke brutalnog napada na kojoj se vidi kako ga s leđa jedan od napadača obuhvaća rukama, diže u zrak i baca na asfalt.

"Nakon udarca u tlo glavom, ostao sam nekoliko minuta bez svijesti. Napali su mog prijatelja, a ja sam pokušao smiriti situaciju kako bi izbjegli incident. No, skupina nas je zaskočila. Završio sam kako sam završio, a čujem da su prijatelja u jednom trenutku bacili na tlo i cipelarili", dodao je 27-godišnjak.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet počinitelja nakon čega će protiv njih podnijeti odgovarajuće prijave.

