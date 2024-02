Prije nekoliko mjeseci, na hrvatskom je tržištu predstavljen potpuno novi model Forthing T5 EVO. Riječ je o novoj marki na našem tržištu koju smo nedavno testirali u rubrici Ženski kut.

Forthing je brend nastao 2001. godine i dio je kineskog automobilskog diva DFSK (Dongfeng Motor Group). Njihove automobile na hrvatsko tržište uvozi Auto Hrvatska. Nije im ovo prvi auto; naime, već ranije smo testirali njihov potpuno električni model Seres 3, a na domaćem tržištu od prošle godine može se kupiti i model Seres 5.

"Novi igrač u gradu" – tako je Forthing početkom listopada 2023. godine predstavljen na domaćem tržištu. Odmah nakon predstavljanja, izazvao je veliko zanimanje javnosti. Za vrijeme našeg testa Forthinga, pitanje koje sam najčešće dobivala je kakav je to automobil i koliko on košta.

Kada ljudima spomenete da je neki automobil iz Kine, njihova prva pomisao je da se radi o električnom automobilu. No, Forthing je, na oduševljenje mnogih Hrvata benzinac s Mitsubishijevim motorom.

Sportski SUV

Kako opisati Fothning? Pa možda najbolje onako kako sam ga ja doživjela – on je jednostavan i moćan. Te dvije karakteristike protežu se izvana, ali i iznutra. Dizajnerski auto jako lijepo izgleda. Njegova silueta je obla, linije su jednostavne, no s obzirom da je dimenzijama nešto veći jer se radi o SUV-u, auto unatoč svojoj jednostavnosti izgleda moćno i robusno. Dizajn automobila potpisuje Hans Henning Knoepfle, inače dizajner koji je prethodno radio za Mercedes i Volvo

Forthing odiše sportskim stilom. Sprijeda imamo prednju dignutu masku s tankim LED svjetlima, a straga su uočljiva svjetla spojena LED lajsnom i četiri prava auspuha. Njegova SUV coupe linija najbolje do izražaja dolazi s boka, gdje su dosta uočljivi i 19 inčni kotači.

Unutrašnjost Forthinga je moderna i ugodna, a od materijala prevladava koža. Vozačima su na raspolaganju dva zaslova (glavni ekran i vozačev displej), oba dimenzija 10,25 inča, a koja su spojena jednim panelom tako da imate osjećaj da je sve jedan veliki zaslon koji se proteže do sredine kokpita.

Odlika oba ekrana je jednostavnost. Grafike na vozačevom displeju su moderne, a na ekranu se može namjestiti samo svjetlo i putno računalo. Jednostavan je i glavni ekran na kojem se nalazi meni s pet opcija i jako user friendly postavkama, što je veliki plus.

Infotainment je poveziv s vašim pametnim telefonima, a postoji i opcija zrcaljenja zaslona s telefona na ekran, za što morate skinuti posebnu aplikaciju na vaš telefon. Od nekih opcija koje se mogu namještati na glavnom ekranu istaknula bih i opciju automatskog pojačavanja, odnosno stišavanja glazbe. Ako to volite, svidjet će vam se, no ako niste od (pre)glasnih tonova, odmah ću vas upozoriti da posti mogućnost da vam to pojačavanje bude preglasno. No, kao što sam spomenula – ta se opcija može podesiti, a moguće ju je i u potpunosti isključiti.

Kada smo već kod glazbe, jedna zanimljiva, a pomalo i neobična stvar je da se glasnoća može pojačati i smanjiti samo na volanu. Od još nekih neuobičajenih stvari, izdvojila bih i to da auto ne pokazuje vanjsku temperaturu.

Sjedala u Forthingu napravljena su od eko kože. Mogu se ugrijati, a vozačevo sjedalo ima i opciju masaže. I to tako dobre masaže, da ćete imati osjećaj da sjedite u masažnoj stolici, a ne u automobilu. Stvarno su si dali truda oko toga.

Osim kože koja dominira u automobilu, na kokpitu se nalazi imitacija karbona, a za ljepši ugođaj tijekom vožnje tu je i ambijentalno osvjetljenje sa zanimljivim svjetlosnim motivom koji se nalazi na kokpitu ispred suvozača.

Praktična i prostrana unutrašnjost

Forthing ima dosta praktičnih detalja. Auto ima čak 37 raznih pretinaca, džepića i ostalih praktičnih stvarčica. Dosta zgodan detalj je i poseban dio na kokpitu gdje možete staviti držač za mobitel.

Stražnja klupa je prostran tako da će i putnicima straga biti lijepo putovati.

Prtljažnik Forthinga zapremnine je 480 litara, a ispod podnice smješten je i 17-inčni rezervni kotač. Kada spustite stražnju klupu, dobit ćete prostor zapremnine 1480 litara.

Iako je auto Kinez, ispod haube nalazi se Japanac. Odnosno Mitsubishijev 1.5 litreni benzinski motor koji daje 177 KS. Njegova potrošnja kreće se između 8 i 9 litara, ovisno naravno gdje se i u kojim uvjetima vozite.

Ima tri načina vožnje, eco, normal i sport te opciju kontrole vožnje na nizbrdici. Osobno, najdraže mi ga je bilo voziti u sportskom načinu vožnje i to prvenstveno zbog boljeg odaziva na gas.

Ono što sam primijetila jest da Forthingu puno bolje sjeda otvorena cesta i autocesta. On je baš veliki auto za kruzanje, u kojem ćete se osjećati ugodno i komotno, a takve uvjete imamo jedino na otvorenoj cesti i na autocesti.

Kad smo već kod autoceste, valja spomenuti i da je pri brzinama većim od 120 km/h auto nešto glasniji. Ne čudi, jer ipak je riječ o SUV-u.

Kako sam i ranije istaknula, jedan od njegovih najvećih aduta definitivno je cijena, a ovaj automobil u Exclusive opremi u kojoj dolazi može biti vaš za 29.990 eura. Servisi, kao i rezervni dijelovi za Forthing, mogu se napraviti i nabaviti kod uvoznika Auto Hrvatska.

Forthing je SUV dobrog izgleda i pristojne cijene. Iako izgleda sportski, on je više obiteljski automobil. Praktičan je, prostran, jednostavan i funkcionalan – sve je što se od jednog takvog auta na kraju krajeva i očekuje. Kada se sve stavi na papir i kada se tome pridoda dobra cijena, zapravo uopće ne čudi što je za Forthingom na tržištu krenula opća pomama…

Specifikacije:

Dongfeng Forthing T5 EVO Exclusive

Paket opreme: Exclusive

Motor: Benzin, 1.5 l, četiri cilindra, 1.481 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 177 KS

Okretni moment: 260 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,5 sec

Maksimalna brzina: 195 km/h

Mjenjač: automatski, 7-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 8,5 litara/100 km

CO2: 162 g/km

Cijena testnog modela: 29.990,00 eura

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.