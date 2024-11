Koje gume su najbolje za zimu? Donosimo savjete stručnjaka: 'Tu je jako lako prevariti čovjeka...'

Voziti se na ljetnim gumama zimi može biti kobno. Iako, se svake godine upozorava na nesavjesne vozače koji na snijeg i led izađu na ljetnim gumama, iz godine u godinu greške se i dalje ponavljaju. Ako živite i vozite se po područjima gdje ima snijega, obavezno morate opremiti svoje vozilo dobrim zimskim gumama. Zbog boljega prianjanja i upravljivosti na snijegu, bljuzgavici i ledu te će gume znatno povećati sigurnost vožnje. Zimske gume osiguravaju veći nadzor nad vozilom i veću stabilnost.

Univerzalne gume po zimi

Neki vozači često stavljaju na svoja vozila tzv. univerzalke.

"Postojale su zimske i ljetne gume. Zadnjih godina su se pojavile gume koje imaju svojstva malo ljetnih, malo zimskih. I te su gume nazvane univerzalne gume ili cjelogodišnje. To su gume koje nisu vrhunske niti u ljeti niti u zimi, ali pružaju solidne performanse na svim podlogama", objasnio je za Danas.hr prometni stručnjak Goran Husinec.

Onaj tko se ne vozi po nekim brzim cestama, po ljeti nekim užarenim zavojima, po skliskim cestama, a po zimi se ne vozi izvan grada negdje gdje su veliki zimski uvjeti, univerzalne gume su za te vozače jako dobre. "Znači za one koji se voze po gradu i malim brzinama su gume koje su dobre i zadovoljavaju sve potrebe", kaže naš sugovornik.

Izlazak na snijeg i led s ljetnom gumom može dovesti do tragedije

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

"S ljetnom gumom po snijegu i ledu se voziti to je ravno samoubojstvu. Bolje je onda auto parkirati i ići nekim drugim prijevozom", kazao je Husinec. "Ja bih preporučio zimske gume od 1. listopada do 1. travnja za naše uvjete, tu grad Zagreb. To naravno ne vrijedi za Dubrovnik gdje snijega nema", dodao je.

A kada kupiti nove zimske gume?

"Zimske gume nove kupujete kada vidite da su ove potrošene. Ako su gume neispravne, ćelave, opet postoji opasnost. Na tehničkom pregledu gledaju gume i nije samo kod guma da su istrošene, one su često kod modernih automobila poderane u jednu stranu, našpurane…Svaki auto odere gumu na drugu način što ovisi o njegovoj veličini, snazi…", objasnio nam je Husinec.

Rizik od kupnje rabljenih guma

Na internetu već je hrpa oglasa za kupnju rabljenih guma. Prijeti li tu kakav opasnost, pitali smo našeg sugovornika.

"Tu je jako lako prevariti čovjeka i jako lako se kupe gume koje ne valjaju jer je njih na oko nemoguće vidjeti jesu li ispravne", naglasio je Husinec. "Nije problem u tome samo da su one potrošene, mogu iznutra biti puknute, imati nekakav lom i jednostavno se ne daju centrirati", dodaje. Najbolje je gume kupiti u trgovini jer imate imate garanciju. "No, nekad se dogodi i da se nova guma ne može balansirati i ona mora imati garanciju kao i sve drugo. Dogodi se da je neispravna. Ali imate jamstvo", kaže Husinec.

Na nižim temperaturama put kočenja je duži

Ovih dana Hrvatsku je zahvatio ledeni val. Iako je on na izmaku, vrlo brzo može doći novi. A gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila i budući da posreduju između automobila i ceste, presudne su za sigurnost. Neupitno je trebamo li zamijeniti ljetne gume, zimskima čim počnu zimski uvjeti vožnje, odnosno čim se temperatura zraka spusti ispod +7°C. Tada ljetne gume gube elastičnost kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uvjetima za koja su predviđena. Ljetna guma ni po snijegu gotovo da nema nikakve šanse, naglašavaju u HAK-u. Najbitnije, njome se produljuje zaustavni put, što može biti opasno. Kod temperature od -10°C, automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 km/h zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži.

