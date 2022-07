S dolaskom elektrifikacije, odnosno električnih vozila, Kinezi su pojačali svoju autoindustriju. Sve češće s dalekog istoka dolaze novi modeli električnih automobila, a jedan smo takav nedavno imali prilike testirati u našoj rubrici "Ženski kut". Riječ je o modelu Seres 3, velikom SUV-u kojeg proizvodi tvrtka DFSK, a iza njega na hrvatskom tržištu stoji jaki i poznati uvoznik, Auto Hrvatska.

DFSK je inače ogromna korporacija koje je osnovana 2003. godine. S modelom Seres 3, DFSK je napravio veliko probijanje po čitavom svijetu, no na nekim ćete ga drugim tržištima pronaći i pod drugim imenom – Fengon 3. Iako je riječ o kineskom vozilu, Seres nije ništa drugačiji od auta koje mi poznajemo i koje vozimo.

Glavni ekran sa super funkcijama

Na ovom u potpunosti električnom vozilu radili su i neki inženjeri iz Tesle, a ovaj markantni SUV dolazi u četiri boje, crvenoj, bijeloj, plavoj i crnoj. Izvana je on tipičan SUV – veliki i moćni automobil, a koliko je velik shvatit ćete tek kada parkirate kraj nekog kompakta ili malog gradskog automobila. Od vanjskog izgleda, najzanimljiviji detalji su mu prednja maska na kojoj se nalaze plavi trokutići (što se sjajno uklapa u neke detalje u unutrašnjosti) te zakrivljena bočna lajsna koja mu daje drugačiji i jako interesantni izgled.

Njegova unutrašnjost jako je prostrana i komotna, a kada sjednete u njega, imat ćete osjećaj kao da se nalazite u nekom puno skupljem vozilu zahvaljujući koži koja se nalazi doslovno svuda. Koža je na sjedalima, na volanu, na kokpitu, ali i na vratima na naslonu za ruke. Koža na kokpitu prošivena je šavovima plave boje, što se savršeno nadopunjuje s plavim detaljima izvana.

Sjedala se mogu elektronski podesiti u čak šest smjerova, a jako zgodan je i mjenjač, koji doslovno izlazi van kada se automobil upali.

U sredini kokpita smješten je glavni ekran dimenzija 10,25 inča, a koji se može pohvaliti s brojnim uobičajenim, ali i neuobičajenim funkcijama. Osim standardnih funkcija kao što je povezivanje s pametnim telefonima, namještanje klime, radio, tu su i neke fora opcije koje drugi auti nemaju. Jedna takva opcija je i mirror screen, odnosno zrcaljenje zaslona, pa na glavnom ekranu možete projicirati zaslon s vašeg mobitela (a tu onda ima bezbroj mogućnosti – od čitanja vijesti do gledanja YouTube-a, itd.). Osim zrcaljenja zaslona, meni osobno druga zanimljiva stvar na njemu je ugrađen dash cam koji stalno snima, pa neke situacije iz prometa koje su se dogodile tijekom vožnje možete naknadno vidjeti.

Da bi došli do pojedinih funkcija, ikonice na ekranu morate "vrtiti" lijevo-desno. Odnosno, grafički ekran izgleda malo drugačiji nego ekrani na koje smo navikli. Pošto je jako responzivan, odnosno brzo reagira na dodir, do funkcija dolazite jako brzo i lako, a na mene je osobno taj ekran ostavio odličan i velik dojam. Opcija s "vrtnjom" funkcija mi je super i kao takav, jako mi se sviđa. Mali nedostatak trenutno možda je u tome što nema menija na hrvatskom, no dobra je vijest da krajem godine stiže novi update, treći po redu, koji će imati hrvatski meni, a bit će poboljšane i neke druge funkcije.

Ispred vozača smješten je vozačev displej na kojem možete pratiti sve relevantne funkcije automobila, a fora je što vozači na raspolaganju imaju tri različita stila izgleda, pa svatko može odabrati ono što mu se najviše sviđa.

Seres 3 ima i panoramski krov, pa ćete za ljetnih mjeseci moći uživati u sunčevim zrakama i svježem zraku tijekom vožnje.

Putnici straga uživat će u prostranosti stražnje klupe, a tu je i prtljažnik zapremnine 310 litara.

Stražnja klupa se može spustiti, tako da u slučaju potrebe, imate i dodatni prostor za prevoženje većih stvari. U prtljažniku je i rezervni kotač, što je sjajno i jako pohvalno jer brojni novi automobili danas to nemaju.

Najbolja baterija

Auto pokreće ukupno 163 'konja', a među najvažnijim dijelovima Seresa 3 je njegova baterija. On se, naime, može pohvaliti jednom od najboljih baterija na tržištu, a to je litij-željezo-fosfatna baterija. U odnosu na litij-ionske baterije koje imaju više-manje svi električni automobili, ova je stabilnija na temperature, otpornija na zapaljenje, a može izdržati više ciklusa punjenja. Da skratimo priču – takve baterije su bolje, kvalitetnije i skuplje od litij-ionskih, a takva se baterija nalazi u jednom od najpoznatijih električnih automobila današnjice, Tesli 3.

Kapacitet baterije je 53,6 kWh, a DFSK kaže da je maksimalni domet 353 kilometara. Domet po ljeti (kada je upaljena klima) mu je između 300 i 330 kilometara, što nije daleko od deklariranog broja kilometara. Baterija ima opciju brzog punjenja, pa od 20 do 80 posto kapaciteta može doći već za pola sata. Ako automobil punite na sporoj punionici, trebat će mu nekih 8 sati da se napuni do kraja. Baterija ima i sustav štednje s rekuperacijom, a na nju ćete dobiti i jamstvo od 8 godina ili 150.000 kilometara do 70% kapaciteta.

Seres 3 dolazi s paketom opreme Luxury S2. To je zapravo jedina oprema koja se nudi te je brutalno napucana. Auto dolazi s puno sigurnosne opreme i dodatnih opcija, tako da ćete za manje novaca dobiti puno više stavki u automobilu. Osim na bateriju, jamstvo od 4 godine ili 100.000 kilometara dolazi i na samo vozilo.

Auto ima tri načina vožnje, eco, sport i normal, a pohvalno je što se osjeća razlika kada promijenite način. Često se kod automobila ta promjena uopće ne osjeti pa te opcije na koncu nemaju smisla. No u ovom slučaju, smisla, odnosno razlike ima, a ako primjerice promijenite iz načina 'normal' u 'eco', odmah ćete primijetiti razliku.

Ono što je meni kod automobila prava bomba je njegova kamera vrhunske rezolucije s opcijom 360. U 99 posto slučajeva uopće ne koristim kameru, već se pouzdajem u dobre, stare retrovizore, odnosno 'old school' način parkiranja. No Seresova kamera jednostavno me natjerala da ju koristim prilikom parkiranja i zaista je sjajna. Još jedna super stvar je i što kada parkirate, odnosno stavite u rikverc, auto gasi muziku, čime vas automatski 'natjera' da se više koncentrirate na parkiranje, koje danas u s obzirom na uska parking mjesta, a velike automobile, može biti dosta zeznuto.

U vožnji je Seres jako pregledan, osjeća se da je čvrst i stabilan na cesti, a fora mi je bio i njegov veliki volan. Pošto je riječ o SUV-u, s njime ćete biti glavni na cesti i ono najvažnije – uživat ćete u vožnji.

Izvor: Andrej Jelušić / Net.hr

Dobar start 'Kineza'

Seres 3 puni se na svakoj električnoj punionici, a možete ga napuniti i kod kuće – baš kao i sve ostale električne automobile. Pošto su mi pojedinci u razgovoru spomenuli bojazan oko servisa (jer gdje se popravljaju kineski auti), riješit ćemo i ovu dilemu - servis ovog auta najnormalnije možete napraviti u poslovnicama Auto Hrvatska.

Dakle – nema nikakve razlike između ovog kineskog električkog automobila i električnih vozila poznatih proizvođača. Normalno se puni, normalno vozi i ne odudara od standarda na koje smo navikli. Štoviše, u nekim stvarima je i bolji od konkurencije – u bateriji, u opremi i u onom najvažnijem segmentu, cijeni. Ovaj SUV može biti vaš za samo 309.900 kuna, što je zaista povoljno s obzirom na sve što dobivate.

Kina možda nije imala što tražiti u autoindustriji kada su aktualni bili benzinci i dizelaši, no kada na red dođu električni automobili, tu bi mogli odigrati veliku ulogu na tržištu. Oni već sada nudi jako dobre aute koji su dosta povoljniji od konkurencije, što uostalom naš primjer najbolje pokazuje. Seresu se zamjera da su neke stvari iskopirali od poznatih proizvođača automobila, no kada podvučemo crtu, to je na kraju dosta nebitno u cijeloj priči.

Njegova tri aduta, baterija, oprema i cijena mamac su koji će privući kupce, a tu su i novi modeli koji će u budućnosti stići na tržište te zasigurno svojim atraktivnim izgledom privući još neke nove kupce. S ovim modelom pokazali su da znaju i umiju pa možemo slobodno zaključiti da nas čeka uzbudljiva budućnost što se tiče električnih automobila. Kinezi zasigurno imaju puno toga za pokazati, a nastave li ovim tempom, mogli bi opako pomrsiti računicu i situaciju na tržištu...

Specifikacije

DFSK Seres 3 Luxury

Paket opreme: Luxury S2

Motor: Elektro

Pogon: Prednji

Snaga: 163 KS

Okretni moment: 300 Nm

Veličina baterije: 53,61 kWh

Ubrzanje 0-100: 8,9 sek

Maksimalna brzina: 160 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 21,6 kWh/100 km

Doseg: 280 - 320 km

CO2: 0 g/km

Cijena testnog modela: 299.990 kuna (akcijska, bez uključenih poticaja za električna vozila)

