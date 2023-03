U Francusku se čovjek jako lako zaljubi. Sjajna hrana, još bolja vina, moda i sve lijepo stiže nam iz te prekrasne zemlje. Ako ste ikada posjetili Pariz, tada zasigurno znate što je chic i ljepota. Jer u tom gradu je apsolutno sve chic i lijepo.

No, da bi osjetili dašak Pariza, čak nije niti potrebno da se zaputite u sam grad svjetla, model i ljepote (iako toplo preporučamo da ga posjetite), jer dašak tog prekrasnog grada od prošle godine vozi i našim cestama. Sigurno mislite da sam potpuno luda jer bacam ovakve konstrukcije, no dozvolite mi da pojasnim. Prošle godine, Pariz je stigao u Hrvatsku i to u obliku luksuzne marke automobila, DS Automobiles.

O DS-u smo nedavno puno pisali, a imali smo prilike testirati i model DS 4. Sad pak nam je u rubriku stigao DS 7, luksuzni SUV kakvog vozi i sam francuski predsjednik Emanuel Macron.

"Kako dobro auto izgleda", rekao mi je jedan kolega kada ga je vidio.

"Pa ne vozi Macron bilo što", kazala sam mu uz osmijeh.

Francuski predsjednik, doduše, vozi sedmicu koja je prilagođena njegovim predsjedničkim potrebama, a ja sam imala prilike testirati plug-in hibrid s 225 konja, čiji avangardni i drugačiji izgled naprosto osvaja na prvi pogled.

Atraktvan izvana i iznutra

Naš testni DS stigao nam je u zanimljivoj boji koja se naziva Cristal Perla. Automobil je izvana najatraktivniji sprijeda gdje se uz upečatljivu masku nalaze i pametna LED svjetla koja izgledaju kao kljove. Pametna su zbog toga što ne zasljepljuju, već snop dugih svjetala u vožnji prilagođavaju da ne smetaju drugim vozačima. Detalji na svjetlima straga podsjećaju na uzorak dijamanta koji se kao "light" motiv proteže cijelim automobilom izvana i iznutra, a interesantan detalj straga su i dvije ispušne cijevi, što se kod novih i modernih automobila u današnje vrijeme baš i ne viđa često.

Pravi 'WOW' doživjet ćete kada uđete u automobil, gdje je sve drugačije u odnosu na bilo koji drugi automobil u koji ste sjeli. U DS-u, sve odiše luksuzom i elegancijom, a Francuzi su pazili na svaku sitnicu i na svaki detalj.

U autu se nalazi vrlo kvalitetna Nappa koža, a osim na sjedalima, ona je stavljena i na kokpit gdje je prošivena u već spomenutom dijamantnom obliku. Sjedala u našem testnom DS 7 bila su malkice profilirana i, standardno kao kod svih francuskih automobila, jako udobna.

Možda najelegantniji i profinjeniji detalj primijetit ćete kod paljenja automobila. Tipka za paljenje, naime, nalazi se u središtu kokpita, a kada ju pritisnete, iznad nje izlazi predivan B.R.M. R180 sat koji je osmišljen u suradnji s B.R.M Chronographes.

Tipke za otvaranje i zatvaranje prozora smještene su kod mjenjača te su napravljene s umetkom kristala kao dio završne obrade koji se naziva "Clous de Paris".

Ispred vozača nalazi se veliki digitalni ekran dimenzija 12,3 inča s 3D efektima, a jedna od boljih funkcija koju tamo možete pratiti je Night vision, odnosno opcija koja vas noću upozorava na pješake i bicikliste koji se nađu ispred vas.

Glavni ekran dimenzija je 12 inča, a u njega je integriran multimedijski sustav s navigacijom DS IRIS. Ekran se može personalizirati, a ispod ekrana nalaze se prečaci za brži pristup pojedinim opcijama. Za zvuk u automobilu zaduženo je sjajno ozvučenje Focal, a za pravi užitak u vožnji, posebice tijekom sunčanih dana, tu je i panoramski krov.

Četiri varijante motora

Prtljažnik mu je zapremnine 555 litara i praktičan je za prevoženje i malo većih stvari. DS nije samo šminker s kojim ćete se pokazivati po gradu, već auto sjajno služi u svakoj životnoj prilici. Primjerice, ja sam njegovu praktičnost testirala tako da sam u njemu prevezla poveću policu za knjige iz trgovine s namještajem. Bez obzira na to što pod, kada spustite stražnju klupu, nije bio ravan, transfer moje biblioteke protekao je bez ikakvih problema.

Praktičnosti ne nedostaje niti po pretincima u automobilu, a jako me iznenadio volumen pretinca koji se nalazi ispred suvozača. On je, naime, toliko velik, da u njega stane kompletni sadržaj ženske torbe; i to one jako velike torbe.

DS 7 dolazi u četiri varijante – kao dizelaš sa 130 konja te kao plug-in hibrid s 225, 300 i 360 konja. Naš testni model bio je model sa 225 konja, a iako je riječ o najslabijem modelu u ponudi, auto je besprijekorno dobro. Ubrzava jako fino i glatko bez mučenja, a iako je velik, snage mu ne nedostaje. Zahvaljujući DS active scan suspension sustavu, svaki kotač neovisno se podešava prema neravninama na kolniku, pa mu zbog toga ne smetaju gradske rupe, šahtovi i toliko nam omraženi ležeći policajci.

Baterija mu je kapaciteta 14,2 kWh, a DS kaže da će vam to biti dovoljno za 62 kilometra gradske vožnje. U zimskim mjesecima koji su iza nas, to će ispasti nešto više od 40-ak kilometara. Na bržem punjaču njegova baterija će se napuniti za 2 sata, dok će mu na običnoj utičnici biti potrebno 8-10 sati. Taman dovoljno za punjenje preko noći na jeftinijoj tarifi.

Pun je sigurnosne opreme, a jedna od sjajnih sigurnosnih opcija je ta da može detektirati vašu pospanost ili nepažnju. Naime, iznad volana nalaze se dvije crvene točkice, odnosno male kamere koje. Prva od njih provjerava ponašanje automobila u okolini, dok druga promatra vas – detektira kamo gledate, vaše lice i pomicanje kapaka kako bi provjerila razinu pospanosti ili pažnje. Ako kojim slučajem detektira da ne gledate ispred vas ili da imate jednu ruku na volanu, zvučnim signalom upozorit će vas da se "skoncentrirate“ i vratite pozornost na cestu. Ako mene pitate – čista petica za tu opciju!

Kada kombinira struju i benzin,, potrošnja mu može biti izrazito niska, a DS kaže da iznosi 1,2 litara na 100 kilometara. Cijena mu starta od 46.439,17 eura za dizelsku verziju, dok naš testni koji nam je stigao u Rivoli opremi košta 66.033,94 eura.

Prestiž nadohvat ruke

S dolaskom DS-a u Hrvatsku, luksuz i prestiž su nam nadohvat ruke. DS 7 zaista je sjajan automobil koji ostavlja pozitivan utisak na čovjeka, a tome svjedoči i činjenica da mi je jedan slučajni prolaznik kada me vidio s autom vikao da je "ovaj DS 7 sjajan“. Čovjek ga je isprobao i ostao je oduševljen – toliko da je to oduševljenje morao podijeliti sa mnom.

Takve stvari čine razliku. Neće vam neki slučajni prolaznik za svakim automobilom vikati da je sjajan. To se događa kod onih automobila koji su posebni i drugačiji, a ovaj luksuzni SUV to jest. Francuzima se mora skinuti kapa – napravili su sjajan posao i omogućili su nam da uživamo u pariškom chicu i luksuzu koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Uostalom, nije Macron lud pa da vozi bilo što. On bira najbolje od najboljeg, a gdje ćeš bolje od auta koji dolazi iz najljepšeg grada na svijetu…

Specifikacije

DS 7 Rivoli E-Tense 225

Paket opreme: Rivoli

Motor: Benzin + elektro, 4 cilindra, 1598 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 225 KS

Okretni moment: 360 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,9 sek

Maksimalna brzina: 225 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 8,7 l/100km (samo na benzin)

Doseg na bateriju: 40-50 km

CO2: 28 g/km

Cijena osnovnog modela: 46.439,71 eura

Cijena testnog modela: 66.033,94 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.