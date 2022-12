U Hrvatsku je nedavno stigla nova marka automobila. DS Automobiles luksuzni je automobilski brend rođen u Parizu, koji utjelovljuje francusko znanje i umijeće luksuznog oblikovanja automobila. Povodom dolaska nove marke u Hrvatsku, u Zagrebu je otvoren je i DS STORE, gdje će se kupcima pružiti ekskluzivno iskustvo i ugođaj kupnje kakvo do sada nisu imali prilike iskusiti prilikom kupovine vozila.

Iako je mnogima ova marka potpuna nepoznanica, u Francuskoj je DS itekako poznat, a DS vozi i francuski predsjednik Emanuel Macron. O novoj marki automobila na našim cestama razgovarali smo sa Samiom Hamitouche, direktoricom brenda DS Automobiles u Hrvatskoj, koja je za portal Net.hr otkrila što ćeto pariška marka automobila ponuditi hrvatskim kupcima.

NET.HR: DS je na domaćem tržištu relativno nepoznat brend, možete li ga malo približiti budućim kupcima?

SAMIA HAMITOUCHE: Brend DS Automobiles je sazdan na nevjerojatnu nasljeđu, modelu DS 21 iz 1955., jednom od najrevolucionarnijih i najljepših automobila u povijesti. Taj legendarni automobil utjelovljuje vrijednosti koje je brend DS Automobiles prisvojio: inovacije, izvrsnosti i avangardu. Vođen duhom gracioznosti i prestiža, DS Automobiles utjelovljuje francuski savoir-faire koji je utjelovljen u svim modelima DS. Kreiran 2014., DS simbolizira smjelost i inovativnost, a njegov je cilj utjeloviti francusko znanje i umijeće luksuznog oblikovanja automobila. DS Automobiles je jedini brend rođen u Parizu.

NET.HR: Luksuz, elegancija, profinjenost, to su riječi koje najbolje opisuju DS. U tome češće uživaju žene, znači li to da su vaša ciljana skupina upravo dame, ili DS ima što za ponuditi i muškarcima?

SAMIA HAMITOUCHE: Luksuzni brendovi imaju svoju povijest i zahvaljujući svojoj tradiciji nude inovativna iskustva upravo kao i DS Automobiles. DS je spoj znanja i vještina, a vjerujem da su naša ciljna skupina svi, i žene i muškarci. Prodajni rezultati do danas pokazuju da su to kupci koji vole dizajn, profinjenost i ono nešto drugačije u odnosu na konkurenciju u premium segmentu. DS kao naziv znači „Different Spirit“ i upravo to najbolje opisuje svaki naš DS model koji je poseban.

Luksuz i moderna tehnologija

NET.HR: Koje biste stvari istaknuli kao 'adute' DS-a u odnosu na konkurenciju?

SAMIA HAMITOUCHE: DS Automobiles je brend koji donosi savršen omjer luksuza i tehnologije što je vidljivo na svakom našem modelu. Inovacije, izvrsnost i avangarda utjelovljeni su u automobilskom premium brendu DS Automobiles. DS modeli su poznati francuski savor-faire te kroz znanje i umijeće znaju kako kupcima pružiti ugodu i luksuz. Nije riječ samo o iznimnim proizvodima već o korisničkom iskustvu koje započinje vožnjom u jednom od DS modela.

NET.HR: Što znači da su DS automobili inspirirani haute coutureom?

SAMIA HAMITOUCHE: Sva stručnost u izradi modela DS usmjerena je na izvrsnost i posvećenosti detaljima. DS Automobiles stvara jedinstven dijalog između najboljeg francuskog znanja kad su posrijedi luksuz i tehnologija posljednje generacije. Od inovacija i nadahnuća velikih majstora stvaraju se luksuzna DS vozila oplemenjena vrhunskim materijalima. Svaki model DS odražava individualizam, neusporediv stil, inovativan užitak i jedinstvenu udobnost. Inspiriran haute coutureom, u unutrašnjosti je naglašena elegancija u prošivima, koji su postali zaštitni znak naših automobila. Gracioznost i završna obrada inspirirana piramidom u muzeju Louvre, diskretni detalji luksuznog urarstva Clous de Paris odaju počast Gradu Svjetlosti. Interijer je prepoznatljiv i po sjedalima u obliku narukvice sata koju su izradili majstori kožari kako bi se dobio jedinstven ugođaj u vozilu.

NET.HR: S kojom paletom modela ćete se predstaviti na hrvatskom tržištu i koji je profil kupaca?

SAMIA HAMITOUCHE: Od lansiranja na hrvatsko tržište u ponudi su DS 3 Crossback, DS 7 Crossback i DS 4, dok nas početkom slijedeće godine očekuju novi DS 7, novi DS 3 te sredinom godine i novi DS 9.

Luksuzna i udobna, vozila DS Automobiles posebno su osmišljena za tehnološki osviještene kupce koji žele izraziti svoju osobnost, individualizam i profinjeni stil. DS Automobiles u svojim modelima sjedinjuje prepoznatljiv dizajn i tehnologiju, udobnost i dinamičnost, plemenite materijale i profinjenost. Od izvornog DS-a do današnjih modela, timovi nastavljaju rad te se koriste iznimnim znanjem i umijećem kako bi nastavili pisati povijest i dizajnirali automobile budućnosti. DS modeli protkani su novim tehnologijama i tehnološkim rješenjima koja ih ističu, čine drukčijima i prepoznatljivima.

Emocija i povjerenje u brend

NET.HR: Jedna ste od rijetkih žena na čelu automobilskog brenda u Hrvatskoj, a na mjesto direktorice postavljeni ste u veljači ove godine. Što ste od tada do sada sve morali napraviti da bi se postavili dobri temelji za dolazak novog brenda u Hrvatsku? Kako su tekle pripreme?

SAMIA HAMITOUCHE: Nakon višegodišnje karijere u mainstream brandovima dobila sam priliku voditi premium brend grupe Stellantis, DS Automobiles. Karijeru sam započela u automobilskoj industriji, od vođenja odjela logistike, prodaje, marketinga do funkcije direktora brenda, a stečeno iskustvo i znanje će mi uvelike pomoći u uspješnom lansiranju i vođenju novog brenda. Važno je kod lansiranja novog premium brenda educirati kupce, upoznati ih s prednostima i specifičnostima brenda.

DS Automobiles je novi brend na tržištu, a cilj nam je osigurati luksuzan doživljaj korisnicima, promovirati modele DS kao i predstaviti posebnosti brenda DS Automobiles te pratiti potrebe kupaca i tržišta. Sigurna sam da uspjeh neće izostati zahvaljujući pokretačkom duhu malog, ali vrijednog i upornog tima, motivaciji i strasti u svakom trenutku za ovaj brend jer je motivacija ključ uspjeha.

Njegovat ćemo vrijednosti brenda, stvarati emociju i povjerenje u naš brend te najvažnije od svega osigurati kvalitetu usluge u trenutku prodaje i tijekom korištenja vozila.

NET.HR: Kakva je budućnost DS-a u Hrvatskoj? Možemo li se nadati širenju palete modela?

SAMIA HAMITOUCHE: Svi novi modeli DS će od 2024. godine biti isključivo u elektrificiranoj verziji te su u skladu s vremenom kada moramo zaštiti planet za buduće generacije. Elektrifikacija je središtu strategije marke kao i tehnologija E- Tense . Pod nazivom E-Tense u ponudi su 100 % električna i plug in hibridna vozila snage do 360 KS s pogonom na sva četiri kotača.

DS je bio među prvim proizvođačima koji su ušli u Formulu E još 2015. te danas započinje novo partnerstvo s Penske Autosport-om te se avantura nastavlja sigurno do 2026. godine.

Počekom slijedeće godine na hrvatsko tržište lansirat ćemo novi DS 7, potom novi DS 3, a sredinom godine novi DS 9.

NET.HR: Što nas lijepog očekuje u Kovinskoj 22 gdje se nalazi DS STORE?

SAMIA HAMITOUCHE: Kao i ostale europske metropole, Zagreb je dobio ekskluzivan i prestižan prodajno-servisni centar, tzv. DS STORE Zagreb. Koncept DS Store kupcima će pružiti ekskluzivno iskustvo i ugođaj kupnje kakvo do sada nisu imali prilike iskusiti pri kupnji vozila. Svojim konceptom DS Store približit će kupcima pariški chic i pružiti cjelo-kupno iskustvo brenda. Dizajniran je kao luksuzni butik, a jedinstvena pariška chic atmosfera vidljiva je u svakom detalju, bilo da je riječ o dizajnerskom namještaju, plemenitim materijalima poput kože, glazbi ili prestižnim DS modelima koji su izloženi. Koncept DS STORE je za naše kupce prvi susret sa DS svijetom gdje mogu vidjeti i testirati DS modele.

NET.HR: Koji je rok isporuke DS vozila u Hrvatskoj?

SAMIA HAMITOUCHE: Istaknula bih kako su DS modeli danas dostupni odmah za isporuku po atraktivnim cijenama, a ukoliko kupac naruči vozilo po svom izboru, isporuka vozila ovisno o razini opremljenosti je oko šest mjeseci. Sve detalje o našim DS modelima mogu se pronaći na našoj službenoj Internet stranici www.dsautomobiles.hr.