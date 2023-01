U moru slični automobila, na hrvatsko tržište 2022. godine stigla je jedna marka koja izgledom odskače od ostalih. Riječ je o marki DS Automobiles, koja je rođena i nastala u Parizu, a čiji smo model DS 4 nedavno imali prilike testirati i u sklopu naše rubrike "Ženski kut".

Ova luksuzna francuska marka automobila nastala je iz Citroëna, a ime je dobila prema modelu kojeg neki smatraju najljepšim automobilom na svijetu – legendarnoj Žabi iz 1955. godine. DS postaje odvojeni brend 2015. godine kada počinje s proizvodnjom vlastitih modela.

Francuzi za DS kažu da ga krasi avangardni izgled, a ta se avangarda možda baš i najviše vidi na modelu DS 4. Ovaj premium gradski crossover izgleda fantastično, a osim izvana, oduševljava i izgledom iznutra.

Izvana se na njemu ističe ogromna maska u sredini koje je smješten logotip, a koju upotpunjuju svjetla u obliku kljova. Svjetla se ističu i straga, a njihova posebnost su detalji u obliku dijamantića. Inače, takvih "dijamantnih" uzoraka ima svuda u ovom automobilu, što daje jednu posebnu čar i pojačava taj već spomenuti avangardni izgled. Također, zbog tih se interesantnih detalja pojačava sam dojam luksuza i prestiža koji je duboko ukorijenjen u ovu marku.

Dobri stari dizelaš

Njegova unutrašnjost odiše luksuzom i elegancijom kakvih se ne bi posramile niti neke puno skuplje marke. Naš DS 4 bio je opremljen kožom koja se nalazila posvuda, dok se primjerice u sportskom paketu opreme u unutrašnjosti nalazi alkantara, koja daje još posebniji i privlačniji izgled automobilu.

Vozačima je za pomoć u vožnji na raspolaganju manji vozačev displej, glavni ekran, ali i mali ekran na dodir kod mjenjača, a preko kojeg možete upravljati glavnim ekranom.

Kao i Citroën od kojeg je nastao, i DS se može pohvaliti iznimnom udobnošću kako sprijeda tako i straga pa je auto sjajan i za duža putovanja.

Naš testni DS bio je dizelaš, s 1.5 motorom kojeg je pokretalo 130 konja, a potrošnja na testu kretala se oko 6,2 litre. U zavojima leži ugodno, no nije neki veliki sportaš jer kod njega je ipak prioritet udobnost.

DS 4 može se pohvaliti nekim sjajnim sustavima sigurnosti pa tako primjerice detektira pješake i bicikliste u prometu ispred vas zahvaljujući sustavu Night vision koji je sjajan. Nema osobe koja će nezamijećeno proći kraj vas po mraku – DS je će detektirati te vas upozoriti na vozačevom dipleju da pripazite na ove sudionike u prometu.

Nevjerojatno vozačko iskustvo

Svaki automobil ima nešto svoje u čemu će vozači uživati, no DS je po tom pitanju otišao korak dalje. Je li to zbog izgleda, luksuznih detalja, udobnosti ili čega već, nisam sigurna, no znam samo da ova marka nudi jedno posebno iskustvo vožnje koje ćete pamtiti.

Prvo, auto izgleda zaista sjajno i drugačije. Pošto je DS kod nas još uvijek dosta nepoznat, svi će se za vama okretati i ispitivati vas kakvo to čudo na četiri kotača vozite. Druga bitna stvar je da kada sjednete u ovaj auto, osjećat ćete se drugačije. Oko vas sve pršti nekim luksuzom, nekom elegancijom. Sve je drugačije i ističe se. Svaki detalj pomno je napravljen i ništa vas u DS-u neće ostaviti ravnodušnima.

Pošto je rođen u Parizu, gradu elegancije i chica, upravo se takva energija kakvu ima ta europska metropola reflektira i u ovom automobilu. U njemu sam se osjećala kao da se vozim ulicama tog spektakularnog grada, ne mareći što se zapravo vozim nekim pustopoljinama na rubu Zagreba. Da skratim – osjećala sam se moćno. Chic. Nevjerojatno.

No, ako mislite da je ovaj automobil napravljen za žene, jer njime dominiraju neki detalji koji su možda privlačniji damama nego muškarcima, gadno ćete se prevariti. Naime, DS jednako vole i žene i muškarci, a jedna zanimljivost oko ove marke je i da DS 7, njihov ogromni SUV, vozi i sam francuski predsjednik Emmanuel Macron.

DS je premium marka vozila i to se iz aviona vidi po svemu. Njihov gradski crossover DS 4 sjajan je odabir upravo zato što je spoj premium segmenta, ali je s druge strane opet savršeno funkcionalan da bude jedan krasan, siguran i udoban obiteljski automobil.

Kada isprobate ovaj automobil, trebat će proći neko vrijeme da se odviknete od fraza "ali DS je imao" ili "ali u DS-u je". Svaki ćete auto pokušati usporediti s DS-om. No, bezuspješno. Ovaj se ne zaboravlja.

Voljeli ili ne voljeli francuske automobile, sigurna sam da ćete zbog ovog zastati i priznati jednu stvar: Francuzi, napravili ste famozan auto…

Specifikacije

DS4 Cross 1.5 BlueHDI EAT8

Paket opreme: Rivoli

Motor: Dizel, 4 cilindra, 1499 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 130 KS

Okretni moment: 300 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,9 sek

Maksimalna brzina: 203 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,2 l/100km

CO2: 128 g/km

Cijena osnovnog modela: 33.085,13 eura

Cijena testnog modela: 51.123,50 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.