Upravo održani auto show u kineskoj prijestolnici pokazao je kako većina proizvođača polako prelazi na punu proizvodnju električnih modela.

Kina je najveće svjetsko tržište električnih automobila, kojim trenutno dominiraju domaći proizvođači, poput BYD-a i Nia. Američka tvrtka Tesla već ima jednu svoju tvornicu u Kini, a planira i tvornicu baterija. Također, njemački VW planira veću prisutnost na ovom tržištu.

Kada će sve biti na struju?

S druge strane, u Europi i SAD-u još uvijek dominiraju benzinska i dizelska vozila. Iako je postignut značajan napredak u usvajanju električnih vozila, posebice hibridnih vozila, mreža za punjenje i dalje ostaje najveći problem.

Naime, unutar zemalja EU kasni se s izgradnjom šire mreže punionica za vozila s brzim punjenjem. Iako su veliki europski gradovi relativno dobro pokriveni stanicama za punjenje, obično su vrlo zagušeni. Također, činjenica da različiti proizvođači koriste različite konektore za punjenje, kao i različite brzine punjenja, ne doprinosi rješenju ovog problema.

Teslini 'Super Punjači' mogu samo brzo napuniti svoja vozila, a čak i to može trajati nekoliko sati, ovisno o modelu. Većina vlasnika električnih auromobila puni svoja vozila kod kuće, što može potrajati i do dvanaest sati. Također, čak i ako je automobil potpuno napunjen, vozači izbjegavaju duga putovanja na kojima nema punjača (poput skijališta, planina i općenito izvan velikih gradova).

EU obećava značajno širenje mreže punionica na svim glavnim prometnicama do 2025. godine, no to će se realizirati u partnerstvu s trgovačkim društvima, koja sigurno neće graditi punionice izvan glavnih prometnica.

Automobili su tek početak transformacije prometa

Kritičari sadašnjeg sustava uvođenja električnih vozila ističu da su automobili samo jedan od oblika prijevoza.

Za sada nema naznaka da će i druge vrste vozila - kamioni, autobusi, građevinski strojevi, pa čak i zrakoplovi - biti električni. Iako postoji mnogo prototipova, jasno je da će tek uvođenje električnih sustava javnog i masovnog prijevoza stvoriti nove probleme. Europski stručnjaci upozoravaju i na procjene da bi, u slučaju da sav današnji promet postane električan, bilo potrebno 2,3 puta više električne energije nego što se danas proizvodi.

Također, današnja tehnologija baterija zahtijeva vrlo složen sustav za njihovo recikliranje, budući da sadrže brojne štetne kemijske elemente. Postrojenja za recikliranje baterija već se grade u Njemačkoj, ali će morati biti puno veća kako se broj električnih automobila bude povećavao.

I SAD i EU planiraju zabraniti prodaju automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine. Do tada bi se trebala pojaviti nova tehnologija 'čistih baterija', a očekuje se i razvoj automobila na vodik, koji nemaju štetnih ispušnih plinova.