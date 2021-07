Automobilski gigant Audi u utorak je predstavio novu zvijer na tržištu. Riječ je o novom Audiju RS 3, koji od 0 do 100 dolazi za 3,8 sekundi.

Uz najveću brzinu do 290 km/h, razdjelnik okretnog momenta RS, „Semi Slick” gume i posebne RS moduse vožnje– novi Audi RS 3 nudi dinamiku u vožnji najvišeg stupnja i najbolje vrijednosti u svojem segmentu. U ovom automobilu nalazi se brutalnih 400 konjskih snaga; opremljen je 5-cilindričnim motorom snage 294 kW s vrhunskim performansama koji osigurava brzo ubrzanje uz impresivan zvuk.

Svoj sportski DNK RS 3 pokazuje uz širu karoseriju, sportski ispušni sustav RS i zaslone u cockpitu koji se inače mogu pronaći u trkaćim vozilima.

Još snažniji motor

Motor 2.5 TFSI dobitnik je nagrade „Međunarodni motor godine” („International Engine of the Year”) devet puta zaredom, a u najnovijoj generaciji ovoga kompaktnog sportskog vozila motor je snažniji nego ikada do sada. Novi modeli RS 3 ubrzavaju od 0 do 100 km/h za svega 3,8 sekundi. Njihova je najveća brzina ograničena na 250 km/h, no brzina od 280 km/h također je dostupna kao opcijska nadogradnja. Uz paket RS Dynamic i keramičke kočnice čak se može doseći najveća brzina od 290 km/h.

To čini Audi RS 3 najboljim u svojem segmentu kada je riječ o ubrzanju i najvećoj brzini. Ono što snagu 5-cilindričnog motora prenosi na asfalt jest 7-stupanjski automatizirani mjenjač s dvije spojke – s kratkim vremenima promjene stupnjeva prijenosa te omjerom stupnjeva prijenosa s još izraženijim sportskim karakterom

Novi Audi RS 3 prvi je model marke Audi koji je dostupan s razdjelnikom okretnog momenta u okviru serijske opreme. On zamjenjuje diferencijal stražnje osovine i prethodno ugrađivani paket višelamelne spojke na stražnjoj osovini.

Umjesto toga upotrebljava se elektronički upravljana višelamelna spojka na svakoj od pogonskih osovina.

Modus RS Performance, osmišljen posebno za trkaću stazu, predstavlja još jednu do sada neviđenu inovaciju. On se koristi posebnom konfiguracijom motora i mjenjača te je precizno usklađen s gumama „Semi Slick” koje su prvi put tvornički dostupne za model RS 3. U tomu će slučaju razdjelnik okretnog momenta osigurati posebno dinamičnu, sportsku vožnju duž uzdužne osovine uz što manju mjeru podupravljanja i nadupravljanja. Ti se modusi mogu odabrati putem sustava za dinamiku u vožnji Audi drive select, koji također nudi sljedeće profile: comfort, auto, dynamic, RS Individual i efficiency. Još jedan dodatak modelu RS 3 predstavlja modularni regulator dinamike vožnje („modular vehicle dynamics controller”, mVDC). Ovaj središnji sustav prikuplja podatke od svih komponenti nadležnih za bočnu dinamiku, čime se osigurava da će one preciznije i brže međusobno komunicirati.

Dinamičniji i markantniji dizajn

Dizajn novog modela Audi RS 3 još je dinamičniji i markantniji od dizajna njegova prethodnika. U prednjem dijelu vozila široki branik RS, redizajnirana rešetka Singleframe s prepoznatljivom saćastom strukturom i veliki otvori za zrak osiguravaju ekspresivan izgled ovomu kompaktnom sportskom vozilu. RS 3 serijski se isporučuje s ravnim LED glavnim svjetlima u obliku klina i LED stražnjim svjetlima, uključujući dinamična svjetla žmigavaca.

Tu je novi dizajnerski element iza prednjih kućišta kotača: dodatni otvor za zrak koji je pravi magnet za poglede. Pragovi u vratima u crnoj izvedbi također su redizajnirani i u kombinaciji s markantnim kućištima kotača, doprinose izražajnom izgledu novog modela RS 3.

Model RS 3 serijski je opremljen 19" lijevanim kotačima u dizajnu s 10 krakova u obliku slova Y. Pravi trkaći dizajn utjelovljen je opcijski dostupnim kotačima s 5 krakova u obliku slova Y i amblemom RS.

Marka Audi prvi će put po želji montirati i gume „Semi Slick” Pirelli P Zero „Trofeo R” s vrhunskim performansama.

Završni detalji nadahnuti svijetom motosporta uključuju redizajnirani stražnji branik specifičan za modele RS s integriranim difuzorom te ispušni sustav RS s dva velika ovalna završetka ispušne cijevi.

Dolazi u dvije boje

Novi modeli Audi RS 3 mogu se naručiti u dvije ekskluzivne boje za RS: Kyalami zelenoj i Kemora sivoj. Krov limuzine također se prvi put može naručiti u kontrastnoj Brilliant crnoj boji. Individualne značajke eksterijera, kao što su rešetka Singleframe sa saćastom strukturom, serijski se isporučuju u crnoj boji – bilo u matiranoj izvedbi ili u izvedbi visokog sjaja.

Brojni elementi specifični za modele RS naglašavaju sportski karakter vozila i kada je riječ o njegovu interijeru. Prikazi se pojavljuju na 12,3" zaslonu Audi virtual cockpit plus, a on je dio serijske opreme. On prikazuje brojeve okretaja u obliku stupčastog grafikona, a snagu i okretni moment u obliku postotaka. Prikaz brojeva okretaja opcijski je dostupan u novom dizajnu „RS Runway”. U tomu se slučaju vrijednosti prikazuju u suprotnom smjeru i na način koji vizualno podsjeća na uzletno-sletnu zrakoplovnu stazu – uz najveću brzinu u prvom planu i najnižu razinu u pozadini. Također, Audi virtual cockpit plus sadržava prikaze za G-sile, laptimer i ubrzanje od 0 do 100 km/h, 0 do 200 km/h, četvrtinu milje i osminu milje.

Trepereći pokazivač za promjenu stupnjeva prijenosa specifičan za RS u modusu za ručni mjenjač mijenja prikaz brojeva okretaja iz zelenog u žuti i crveni te treperi na način koji je istovjetan onomu u svijetu motosporta kako bi se označilo idealno vrijeme za promjenu stupnjeva prijenosa.

Prvi je put u modelu Audi RS 3 također dostupan Head-up zaslon koji projicira relevantne informacije na vjetrobransko staklo u izravnom vidnom polju vozača uz pokazivač za promjenu stupnjeva prijenosa. Istinski osjećaj trkaće staze dodatno je poboljšan instrumentnom pločom od ugljičnih vlakana i sportskim sjedalima RS s ugraviranim natpisom RS i kontrastnim antracitnim šavovima. Presvlake sjedala opcijski su dostupne u finoj Nappa koži sa saćastim šavovima RS te sjajno crnim, crvenim ili, prvi put dostupnim, zelenim kontrastnim šavovima. Paketi dizajna RS u crvenoj i zelenoj boji upotpunit će svaku od tih kombinacija. Oni sadrže posebne podne prostirke s kontrastnim šavovima i izvezenim natpisom RS te sigurnosne pojaseve s obojenim rubovima.

U pretprodaji početkom kolovoza 2021.

Paket dizajna plus sadrži rubove sjedala u crvenoj ili zelenoj boji te obojene akcente na mlaznicama za zrak.

Kupci koji se odluče za Paket dizajna uz amblem RS dobivaju i traku za prikaz ravnog položaja kola upravljača na „12 sati” za brže prepoznavanje pravilnog položaja kola upravljača tijekom dinamične vožnje. Alternativno je dostupno okruglo kolo upravljača RS s prepoznavanjem ruku, tj. kapacitivnim prepoznavanjem drži li vozač ruke na kolu upravljača, za poboljšane funkcije upravljanja. Oba kola upravljača imaju novi gumb RS Mode na desnom kraku kola upravljača.

Modeli Audi RS 3 Sportback i RS 3 Limousine bit će dostupni u pretprodaji početkom kolovoza 2021., a kada će biti poznate i cijene za hrvatsko tržište.