Foto: Andrew Stawarz / flickr

Žena je detaljno opisala svoj tjedan koji je vodio do afere koju je imala sa svojim oženjenim kolegom. Evo zašto joj nije bilo toliko posebno, ali bi svejedno sve ponovila i ne žali što je to napravila s nekime tko je već u braku

Prvi dan

4:00 – “Svaki dan tijekom tjedna ustajem ovako rano. Ovdje gdje trenutno živim nemam baš neki izbor poslova, pa mi je potrebno oko 90 minuta da dođem na radno mjesto, svaki dan. No, volim ovo što radim i čak i kad pomislim da sam zaglavila u tom nekom američkom, korporativnom kotaču – i svijetu osiguranja – volim misliti kako svojim radom barem malo doprinosim svijetu.

4:30 – “Dobili smo grupnu poruku od šefa, u kojem nam daje prijedloge kako bismo trebali organizirati taj dan na poslu. On četiri sata ujutro naziva ‘vremenom za pobjednike’, on je tada već u teretani. Ima oko 37 godina, i jedan je od najmlađih šefova u našoj kompaniji. Njegova je žena kućanica i brine o njihovo dvoje djece u ogromnoj kući na jezeru.”

6:45 – “Kad uđem u auto, još je uvijek poprilično mračno. Ali iskreno, jako uživam u toj vožnji do posla zbog litre kave koju putem popijem, kao i zbog pjevanja u autu. Trenutno sam zapela za SZA i njenu pjesmu “Ctrl”. Čovječe, kakav glas ima.”

18:30 – “Napokon sam doma. Obukla sam trenirku i krenula malo raščistiti stan, jer mi sutra dolazi spremačica.”

21:00 – “Ležim u krevetu i scrollam po društvenim mrežama. Večeras se puno toga događa u gradu, ali iskreno, previše sam umorna da bih izlazila tijekom tjedna.”

Drugi dan

4:00 – “Ugasila sam prvi alarm i upalila još jedan, zato što sam sinoć predugo ostala budna, ne radeći ništa.”

9:00 – “Sjedim za radnim stolom. Zazvonio mi je mobitel. Dobila sam poruku s nepoznatog broja, ali sam ga svejedno prepoznala. Kad sam se uvjerila da se nitko ne približava mom stolu, otključala sam mobitel i otvorila poruku. Pisalo je: ‘Što danas nosiš?’ Odgovorila sam: ‘Što kažeš na to da ti kažem što ne nosim?'”

‘OMG, volio bih to. I kladim se da si uplašena zbog ponedjeljka.’ Nije potpuno u krivu, ali imam osjećaj da se radi o nečem mnogo snažnijem od čistog straha. Ali ne mogu shvatiti o čemu točno. ‘ON’ ima 34 godine i prekrasan je, ali uživo smo se vidjeli svega nekoliko puta. I njegova je 2-godišnja djevojčica također prekrasna, ali nju nikad nisam vidjela uživo. No, vidjela sam njegovu suprugu, zato što je ON dopredsjednik kompanije u kojoj radim. A u ponedjeljak, iznajmit će automobil i voziti satima kako bi došao do mene. Bit će nam to prvi put.”

19:00 – “Ispijam čašu lošeg vina na nekom networking eventu. Nisam popila kap alkohola gotovo tri tjedna, pa me ova jedna čaša prilično groznog vina malo opila. Kako sam trenutno na Keto dijeti, u potpunosti sam izbacila alkohol… Ovdje ni jedan jedini frajer nije sladak. Idem doma, iako još nije ni 20:00 sati.”

Treći dan

7:00 – “Dvije notifikacije sa Snapchata podsjetile su me da bih, ako se već mislim upuštati u aferu s oženjenim kolegom, trebala smisliti neki pseudonim za njega. Umjesto poruka, koristi Snapchat, što vjerojatno znači da očekuje fotografije. Kako trenutno vozim, ne želim se baš sad upuštati u to, pa ću to odgoditi dok ne dođem na posao.”

7:45 – “Otvaram Snapchat. ‘Pokaži mi taj osmijeh’, napisao mi je. Otvorila sam onaj lijepi filter (znate na koji mislim) i poslala mu brzinsku fotku s parkirališta. Odmah mi je odgovorio: ‘Prekrasna si!'”

11:00 – “Tata mi je poslao poruku. No, bilo tko tko pogleda naše poruke može zaključiti da nismo pretjerano bliski. Da razjasnim: Večer kad je umro njegov tata, poslao mi je poruku: ‘Pop je imao srčani udar. Ne izgleda dobro.’ Živimo udaljeni gotovo 50 kilometara. Također, valja napomenuti kako je moj otac imao otprilike deset afera izvan braka do moje treće godine života. Htjela sam da mi ispriča nešto o tome, kako bih sama bolje razumjela vlastito ponašanje. Moje prvo sjećanje na njega je kad sam ušetala u prostoriju, a on i mama su se svađali, dok je njena prijateljica bila pored njih. Ne sjećam se detalja, ali znam da je mama rekla da je pogriješio, a on ju je retorički upitao: ‘Želiš li vidjeti pogrešku?’ te je šakom probio zid u hodniku. Ostali su u braku do mog 18. rođendana.

13:23 – “Ja i, pretpostavljam, još veliki broj žena, nismo baš fanovi fotografija penisa. No, ipak, kao da postoji nešto super seksi u tome da dobiješ jednu takvu fotku kad je trenutak i više nego neprikladan. I baš zato sam zamolila svog ljubavnika da mi pošalje jednu na brzinu. Iskreno, ne mogu vjerovati da je zapravo fotkao jednu, u uredu! Poslao mi ju je na Snapchat, ali nekad mi ih je slao i porukama, također. Valjda mu se sviđa taj rizik. Zatim sam mu rekla da mi pošalje i fotku lica, pa mi ju je poslao. I stvarno je jako zgodan. Visok i vitak, a ako bih morala pogađati, pretpostavljam da je Blizanac. Očito je bio jako popularan u srednjoj školi. Tamna kosa, tamne oči, lijep osmijeh. Na nekim sam fotkama koje mi je poslao vidjela i tetovaže. On u Nashvilleu na partyju. On kako vozi kući s posla. On opušten na kauču kako gleda neki sport na TV-u.

Pokušavao me osvojiti još od srpnja, taman kako sam navršila 30 godina. Iako s vremena na vrijeme moramo surađivati, kako ne radimo u istom uredu, ne viđamo se toliko često. Obično se čujemo putem maila. A nakon što mi je poslao nešto što sam ga zamolila mnogo ranije nego li sam mu dala rok, rekao je da mu mogu platiti, primjerice, pivom. Rekla sam mu da ću taj vikend biti vani na proslavi 30. rođendana, pa mi je rekao da bi volio vidjeti sve fotke. ‘Imaš li Snapchat?’, pitao me. Rekla sam mu da i dala mu ime. I da, dobro sam znala što radimo.

Ostao je prijateljski raspoložen i i dalje je flertao sa mnom, a isključio se kad je vidio da izlazim s nekime, na par mjeseci. No, nakon što je vidio nove selfieje mene u mom singl izdanju, ponovno mi se javio i pitao može li me izvesti na dejt. Da, odmah sam vidjela sve što je pogrešno u našem odnosu, ali sam jednostavno sve to odlučila ignorirati.

‘Sjećaš li me se iz Las Vegasa?’, pitao me. Nekoliko stotina nas tada je bilo ondje na poslovnom putovanju, i da, sjećam ga se. ‘S kime sam bio?’

‘Sa svojom suprugom.’

I tada mi je priznao da je u nesretnome braku. Ona je bila tužna, a on je uvijek bio pod stresom zbog posla. Rekao mi je da je nikada prije nije prevario, ali htio je probati nešto drugačije i htio je to sa mnom. Rekao je da ovo želi otkako me prvi puta upoznao, dakle prije dvije godine. Također mi je rekao da se ne misli razvesti od supruge.”

16:30 – “Cijeli dan razmijenjujemo sexy poruke. No, sad imam previše posla i s time ću morati pričekati do kraja dana. Ali uzbuđena sam. ‘Volim kad me zoveš prezimenom’, napisao mi je. Nisam sigurna zašto, jer ga apsolutno svi u uredu zovu prezimenom. ‘Želim da mi kažeš da sam kralj.'”

22:00 – “Otvorila sam Snapchat i fotkala se iz nešto višeg kuta, ležeći na trbuhu, s kamerom iznad lica. Slatko je i sexy u isto vrijeme i vidi se moj osmijeh, kao i onaj dio mog tijela gdje mi struk prelazi u guzu i bokove. Iako sam se fotografirala, nisam mu poslala fotku – prevelik je rizik, ne želim da njegova supruga vidi ili čuje nešto sumnjivo.”

Četvrti dan

8:00 – “Dan je prije mog dugog vikenda. Netko je u ured donio fina peciva, ali s obzirom da ću u ponedjeljak morati biti gola, nekako sam se držala podalje sobe za odmor.”

12:38 – “Bilo mi je drago kad sam na ekranu mobitela ugledala nepoznati broj, jer sam znala da ga neću vidjeti ni čuti do ponedjeljka. ‘Ne mogu te vidjeti napunjenog pištolja’, napisao mi je.

12:39 – “‘Mlad si. Sigurna sam da ćeš se brzo moći isprazniti’, odgovorila sam mu.”

12:40 – “‘Apsolutno ne. To inače užasno dugo traje.’ Ništa mu nisam odgovorila.”

18:30 – “Upravo sam stigla kući. Petak je navečer, ali sam preumorna za bilo što. Pogledala sam dva horor filma i zaspala na kauču za vrijeme trećeg. Nije bio dovoljno strašan.”

Peti dan

9:00 – “Svake subote ujutro baku vodim na doručak. Udovica je od 2016. godine, a moj tata joj je jedino dijete. I ja sam jedinica. Baka tatu uvijek zove imenom kad mi priča o njemu, kao da je to netko koga sam vidjela svega par puta u životu. I tek sam nedavno shvatila koliko je to ustvari čudno.”

19:00 – “Danas je večera za rođendan mog oćuha. Bila sam svjesna koliko dobro izgledam, pa sam se fotkala na brzinu i poslala mu fotku. ‘Ne mogu dočekati’, bio je njegov odgovor. A ne mogu ni ja.”

23:30 – “Izlazak mi je već dosadio, pa sam pozvala prijevoz i čim sam došla kući, legla sam u krevet. Razmišljala sam o tome koliko bi bilo lijepo odvesti se kući i zaspati pored nekoga koga voliš. Imala sam takvu ljubav – onu gdje su najveće rutine u vašoj vezi zapravo najviše posebne. I tu, smatram, griješi dobar dio moje generacije. Moguće je da ljubav uspije na duge staze, ali valja imati na umu da život ponekad jednostavno postane dosadan i monoton. Ali zato moraš biti s nekime tko te dosadne stvari može učiniti zabavnima.”

Šesti dan

10:00 – “Doslovno sam cijelo jutro provela ispijajući kavu i čitajući novine. Jako volim nedjelje. No, ovoga puta sam se svaki čas uhvatila kako razmišljam o sutrašnjem danu…”

18:00 – “Šalje mi slike s partyja na kojem se trenutno nalazi, a na jednoj sam primijetila i njegovu kćerkicu. Na jednoj sam vidjela i njegovu suprugu. S prijateljima su u nečijoj kući. Nelagodno mi je kad razmišljam o tome u kolikoj je mjeri život te žene postao moj problem… No, unatoč toj nelagodi, ne osjećam krivicu.”

23:00 – “Pokušavam zaspati, ali sam previše uzbuđena. I nevjerojatno me uzbuđuje činjenica da je netko spreman riskirati obitelj i karijeru zbog (vjerojatno) jednog jedinog susreta sa mnom.”

Sedmi dan

7:00 – “Zvoni mi alarm. Više nema nazad – on će biti ovdje za par sati.”

8:00 – “Spremila sam si kavu i mimozu.”

9:38 – “Stigla mi je poruka: ‘Auto koji sam iznajmio neprestano se pregrijava. Je li ti se to ikada dogodilo?’ ‘Ne’, odgovorila sam mu. ‘Molim te, budi oprezan.'”

9:44 – “‘Možda mi policajac može pomoći’, napisao mi je. Dakle, zaustavio se usred ceste, na pola puta do mene, s pregrijanim vozilom. Možda je to karma i znak da bih mu ipak trebala reći da se vrati kući. Napravila sam si treću mimozu tješeći se, a on je ponovno bio na putu.”

11:03 – “‘Ne mogu dočekati da se popiškim’, piše. Odgovorila sam mu da ovo baš i nije bila onakva sexy poruka kakvu sam očekivala, pa se nasmijao i ispričao.”

11:30 – “Oboje smo nervozni, no, jedino ja sam upravo popila cijelu bocu šampanjca. Stojimo u kuhinji i razgovaramo o problemima s autom, ali i o trenutnim projektima na poslu, a zatim si više nemamo što reći. ‘Ne mogu više čekati’, odjednom mi je rekao te mi se približio i poljubio me. Zaista se dobro ljubi, a ja sam ga zagrlila i rukama mu počela prolaziti po prsima i leđima, a zatim se zaustavila na njegovoj vilici. Nekako imam osjećaj da je mršaviji nego što izgleda.

Jednu mi je ruku držao oko struka, a drugu u kosi nekoliko minuta, te ubrzavao i usporavao poljupce. Malo manje jezika, pa malo više jezika, sve dok se nije lagano odmaknuo.”

11:45 – “Gore smo u mojoj sobi. Polako smo se skinuli i zatim počeli ljubiti, a on me zatim posjeo na rub kreveta. Uspjela sam uhvatiti njegov pogled dok se počeo spuštati na koljena.

On točno zna što ja želim, ali ja znam da vjerojatno neću svršiti. Ne osjećam ništa prema njemu, pa sam fejkala, nadajući se da neće primijetiti.

Dok se penjao na krevet, uhvatio me za bokove i povukao prema sebi, na sebe. Duboko sam udahnula. Osjećaj je bio jako dobar.”

12:00 – “Sve je prilično brzo završilo, a on sada sjedi na rubu mog kreveta u boksericama, prekriženih nogu. Izgleda kao da je u čekaonici kod liječnika. Još mi malo priča o poslu, a zatim se ispričava što priča o poslu. ‘Zaista mi je drago da smo ovo napravili’, kaže. Lagala sam mu i rekla da ga volim slušati.”

12:15 – “I dalje priča o poslu. Ljudi za koje misli da bi uskoro mogli dobiti otkaz, ljudi za koje misli da imaju afere… Priznao mi je da pije lijekove za anksioznost i ADHD kako bi se mogao lakše nositi s obavezama na šefovskoj poziciji.”

12:20 – “Sjeli smo nasuprot jedno drugoga u dnevnoj sobi. Odgovarali smo na mailove koje smo dobili nekoliko sati ranije te ukratko prošli nadolazeće projekte i zadatke na poslu.”

12:35 – “Pitala sam ga što će raditi ostatak dana. ‘Moram otići po kćer’, odgovorio mi je.”

Zatim je ustao i otkopčao remen. ‘Jako mi se sviđa ovo što radimo. Ja sam jedan od najmlađih šefova koje znam. A sad ustani, ponovno ćemo se seksati.’

Uhvatila sam ga za ruku kojom me držao za bokove, i osjetila prsten na njegovu prstu. Počela sam se pomicati, ali on me uhvatio i počeo ljubiti. Zatim mi je privukao bradu i počeo me ljubiti još jače. Počeo je stenjati, ali moj je jezik tada već bio u njegovim ustima.”

13:52 – “Nalazim se na kauču, zatvorenih očiju, a onda mi odjednom zvoni telefon. ‘To je bilo jako dobro’, piše.”

13:53 – “Nisam čekala ni sekunde. ‘Mislila sam da ću požaliti, ali nisam.'”

13:54 – “Ponovno sam kliknula na ekran kako bih vidjela njegov odgovor. ‘Ni ja.'”

The Cut