Prije nego kap prelije čašu: Što napraviti kada te tvoj dragi i sve što radi jednostavno izluđuje?

Muškarci i žene ponekada su toliko različiti, da se znamo pitati kako uopće pronalazimo zajednički jezik. Tebe živciraju ‘sitnice’ koje on uporno (ne)radi, a njega smeta tvoje beskonačno prigovaranje. Kako bi veza između vas uspješno funkcionirala i ujedno se manje svađali, donosimo ti nekoliko prijedloga koji će smiriti strasti

Iako je ponavljanje majka znanja, znamo koliko naporno može biti svakodnevno ponavljati i upozoravati na iste stvari, a pomaka nema. Sigurno si ga do sada milijun puta podsjetila da spušta WC dasku za sobom ili ne ostavlja prljave čarape na podu svaki dan, no tvoj dragi te uporno (i besramno) ignorira. Iako možda nećeš odmah ‘eksplodirati’ i sasuti mu sve u lice, ali nakon kapljice koja prelije tvoju čašu strpljenja sigurno mu se piše crno. No, time ideš na štetu samo sebi (svojim živcima) i vašoj vezi. Kako bi se prestala živcirati zbog njegovih loših navika i sačuvala svoje dragocijeno vrijeme, donosimo ti tri stvari koje možeš učiniti kako bi sačuvala zdrav razum, piše YourTango.

Uzmi minutu kako bi razmislila

Nakon što si shvatila da opet nije bacio smeće (iako je bio njegov red), duboko udahni i razmisli što točno želiš i može li to čekati. Razmisli imaš li volje (i strpljenja) reagirati (smireno) onda kada to tebi više odgovara. Kada odlučiš, onda reagiraj bez oklijevanja.





Promijeni očekivanja

Napravi mali odmak i probaj sagledati cjelokupnu situaciju. Fokusiraš li se samo na njega, ništa se neće promijenti. Promijeni svoja očekivanja kako bi u konačnici utjecala na njega. Svijet neće umrijeti ako on nije spustio WC dasku, a ti nećeš toliko prigovarati jer nećeš više kontrolirati njegov ‘napredak’. To ne znači da si odustala od vaše veze. Radi se o tome da se ti mijenjaš na bolje i razmišljaš drugačije. Bit i pažnja je na tebi i onome što tebi treba u toj situaciji i trenutku.

Razmišljaj pozitivno

Jednom kada odbaciš svoja očekivanja vezana uz njega i ono što bi on trebao raditi, osjetiti ćeš promjenu i olakšanje. Nije to slabost ili puštanje drugome da pobijedi. Kada nemaš očekivanja, zračiš drugačije jer si opuštenija i tada prava magija počinje. Privući ćeš pozitivne stvari. Oboje ćete biti sretniji. Možda će ti se više približiti, međusobno ćete više razgovarati i pomagati si u kućanskim poslovima. Možda ni on sam neće moći točno reći što se dogodilo ili tko se prvi promijenio, ali će jednostavno biti sretniji jer su stvari konačno sjele na svoje mjesto između vas dvoje.