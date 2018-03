Način na koji se ponašate prema partneru može otkriti je li prekid na pomolu

Foto: mofles

U svaki odnos treba ulagati, a međusobno poštivanje i uvažavanje prijeko je potrebno kako bi ta veza i opstala

Znate li cjeniti partnera i vaš odnos ili ga uzimate zdravo za gotovo? Nije važno jeste li tek ušli u brak ili ste godinama zajedno, već je bitno kako se ponašate prema njemu. Možda takvim stvarima ne pridajete veliku pažnju, ali način na koji komunicirate međusobno može otkriti je li vaša veza pred raspadom.

Sarkastični ste prema partneru i ne marite za njegove osjećaje

Psiholozi tvrde kako je ovakav način komunikacije jedan od suptilnih znakova koji nagovještava kraj braka, bez obzira koliko su vaši sarkastični komentari smiješni. To je otrov za svaku vezu. Zašto? Zato što je gotovo nemoguće rješiti bilo kakav problem koji je nastao u vezi ako vaš partner dobiva poruku kako vas živcira što ste uopće skupa, piše Pure Wow. Ako ste voljni ponovno dati šansu vašem braku, pokušajte se prisjetiti vaših lijepih zajedničkih uspomena i fokusirajte se na to zašto ste sada skupa. Prelistajte vaš vjenčani album ili pogledajte video zajedničkog izleda ili prvih koraka vašeg djeteta. Put za sretniju budućnost možda leži u oživljavanju vaših starih uspomena.





Neprestano se žalite na partnera

Sitno ogovaranaje partnera može imati terapeutski učinak, ali ako to neprestano činiti to neće dobro utjecati na vaš odnos. Ako još k tome njemu neprestano upućujete kritike, s vremenom će postati osjetljivi i sve će, posve razumljivo, doživljavati više osobno. Umjesto toga, razgovarajte jedno s drugim, a nemojte ogovarati. Ako vam nešto smeta kod njega, to mu onda i recite.

Kazna šutnjom

Za one koji ne žele ulaziti u sukob, šutnja je lakše rješenje. No, to je jednako loš način rješavanja problema koji ubija brak. Na taj način probleme gurate pod tepih i ne rješavate ništa. Samo se međusobno više udaljavate. Želite li spasiti brak, priđite prvi partneru i recite mu što vas živira i smeta kako biste što uspješnije rješili problem.