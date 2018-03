Na prvim spojevima nam ne pada na pamet pričati o bivšima: Evo zašto bismo to ipak trebale raditi

Foto: Thinkstock

Iz ovoga se može puno toga saznati o osobi i njezinom pogledu na veze i ljubav

Jedno od zlatnih pravila dejtanja glasi: ne pričaj o bivšim partnerima i vezama na prvom spoju. Toga se više-manje svi držimo, ali ponekad pokleknemo pa kažemo ono što možda ne bismo trebale. Ili bismo li?

Bivšim možeš smatrati jedino onoga s kojim si bila u dužoj vezi

Naime, savjetnici za dejtanje i veze kažu da u ovome nema ništa loše jer tako saznajemo kako osoba gleda na vezu i ljubav općenito te što očekuje i traži u novom odnosu. Osim toga, vrlo lako možeš skužiti ako frajer koji ti se sviđa nije prebolio bivšu – često će je spominjati.



Savjetnik za veze James Preece kaže da se bivšima mogu smatrati jedino osobe s kojima smo bile u nešto dužem odnosu, konkretno ne manjem od šest mjeseci. Svi ostali nisu vrijedni spominjanja.

Neki o bivšima ne vole pričati jer misle da će druga strana misliti da ih nisu preboljeli, no Preece objašnjava da to ne mora biti istina. Sve ovisi kako pristupamo situaciji. “Ako ste se spremni našaliti sa situacijom, to je očiti znak da ste krenuli dalje”, napominje.

Imala si seks za jednu noć? To radije prešuti

Psihologinja Madeleine Mason otkrila je da je blaćenje bivših partnera pokazatelj da ih ipak nisi preboljela jer se stavljaš u defenzivan stav zbog povrijeđenosti. Ili jednostavno moraš poraditi na svojoj osobnosti.

Iako ovakav razgovor ima svoje prednosti, Mason upozorava da ne trebamo grebati previše duboko i otkrivati svaki detalj prošle veze i nabrajati svaku suzu koju smo pustile. S tim se slaže i Jo Hemmings koja kaže da na prvom spoju nikako ne spominjemo iskustvo seksa za jednu noć jer bi to ubilo atmosferu.

“Ako je osoba koju viđate ljubomorna jer ste imali zdrave veze, to je znak za uzbunu”, otkriva za Independent. Na kraju zapravo sve ovisi o tebi i osjećaš li da možeš vjerovati osobi koja se nalazi ispred tebe.