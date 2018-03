Možda niste ni svjesne, ali ovo su očiti znakovi da ste spremne za još jedno dijete

Foto: Thinkstock

Nitko vam ne može reći kada je idelano vrijeme da proširite svoju obitelj. To je osobna odluka i procjena. No, ako razmišljate o još jednom djetetu, postoje znakovi koji će vam otkriti jeste li spremne

Roditeljstvo je predivna stvar. Iako je na vama velika odgovornost za drugo biće, što nekada može biti i pomalo zastrašujuće, divno je voljeti to malo klupko sreće zbog koje vam se srce topi, a koje vam jednako tako uzvraća ljubav. Iako hendlanje s malom bebom prvi put može biti zahtjevno, s vremenom se svi izazovi uspješno prebrode. Prestale ste dojiti, dijete je počelo spavati cijelu noć i krenulo u vrtić, a životni tempo se malo usporio. Dakle, kako znati da ste spremne za još jedno dijete? Donosimo vam šest znakova koji će vam to otkriti.

Čeznutljivim pogledom gledate male bebe

Male bebe gotovo svakoj ženi izmame osmijeh na lice. No, ako se često zateknete u sitaciji da jednostavno ne možete odvratiti pogled s tuđe bebe jer vam je tako slatka i u vama budi one stare uspomene, onda je ovo možda jedan od prvih znakova da podsvjesno razmišljate o još jednom djetetu, piše PureWow.

Imate svu potrebnu potporu

Puno je lakše odlučiti se na drugo dijete kada imate baka servis, dadilju ili druge osobe u životu na koje možete računati. Oni su vaš pojas za spašavanje u kriznim situacijama, stoga je posve opavdano ako razmišljate u tom smjeru.



Imate stabilnu financijsku situaciju

Znamo da su želje jedno, a mogućnosti drugo. Upravo zato trebate razmotriti neke stvari ako razmišljate o još jednom djetetu. Pažljivo s partnerom napravite troškovnik kako biste vidjele mjesečne i godišnje izdatke kako biste zajedno sagledali svoju financijsku situaciju.

Ne bojite se fizičkih promjena

Tijekom trudnoće svaka žena prolazi kroz fizičke promjene. Strije, hormonalne promjene, opadanje kose nakon poroda i sve ostale popratne pojave koje se inače događaju u razdoblju trudnoće i neposredno nakon mogu biti pomalo zastrašujuće. Neke žene jednostavno ne žele ponovno prolaziti kroz to, i to je u redu. Ali ako vam nije problem ponoviti sve to, onda super, to znači da ste spremne za još jedno dijete.

I vaš suprug želi još jedno

Da, naravno da bi i vaš suprug trebao biti suglasan s vašom željom. Osim toga, dobro će vam doći sva njegova potporu nakon izlaska iz rodilišta. Uostalom i on će zajedno s vama proživljavati neprospavane noći i mijenjanje pelena.

Vaše starije dijete želi brata ili sestru

Dvoje djece je možda izazov u početku, ali kasnije će vam biti zahvalni. Pred njima su zajedničke igre i odrastanje u ljude koji će biti zauvijek povezani.