Jednostavan način koji će vam pomoći prepoznati muškarca koji se ne želi vezati

Glumiti da se ne bojimo obveza je zbilja teško, ali je zato jednostavno prepoznati znak koji govori boji li se vaš partner ozbiljne veze

Nije velika tajna da se neki muškarci, pogotovo oni mlađe boje dugotrajnih veza. te ponekad tako imamo tendenciju brinuti se ako nam druga osoba u vezi nije potpuno predana. Zašto ne uzvraća na poruku ili kada će nazvati, samo su neka od pitanja koja si postavljamo. Saznati je li nam partner zaista odan može biti teško. No, to sada možete saznati uz pomoć provedenog istraživanja. Ako mislite kako znanost i ljubav nemaju ništa zajedničko, varate se. Naime, u našem tijelu se događaju razne kemijske reakcija dok ste zaljubljeni. Primjerice, kada pročitate sms tekst koji vam je poslao partner to vam daje gotovo istu količinu dopamina kao da ste pojeli čokoladu. Čudno, zar ne?

Kako možete biti sigurni da vam je netko odan i da se želi vezati?

Znanost će odgovoriti na jedno od najvećih pitanja stoljeća: “Kako možete biti sigurni da vam je netko odan i da se želi vezati?” Zapravo je stvarno jednostavna -sve je to žrtvovanje.



Naime, istraživači iz Nizozemske su htjeli saznati što je zaista potrebno kako bismo se obvezali prema drugima, a ključ je “izvršna kontrola”, oznaka koja se koristi za kategorizaciju određene grupe mentalnih sposobnosti koje omogućuju pojedincu da odustane od vlastitog interesa. Te mentalne sposobnosti uključuju odupiranje iskušenju, multitasking i sposobnosti zadržavanja novih informacija, piše Your Tango.

Istraživači su tražili od parova da naprave anketu koja se odnosi na njihovu razinu predanosti u okviru svoje trenutne veze. Da bi izmjerili tu žrtvu koju je partner spreman podnijeti, slučajno su odabrali jednog partnera za nepoželjan zadatak dok je drugi gledao zabavne videozapise.

Taj frustrirajući zadatak sastojao se od tipkanja slučajnih nizova teksta što je dulje moguće. Međutim, kad god bi se odlučili zaustaviti i prekinuti tipkanje, partner nije mogao nastaviti gledati videozapis jer je on tada morao preuzeti zadatak tipkanja. Njihova spremnost da nastave tipkati kako bi njihov partner mogao nastaviti uživati ​​pokazuju sposobnost i spremnost da se žrtvuju. Dakle, u osnovi, ako može prakticirati malo samokontrole i biti nesebičan, vaš partner se ne boji biti u dugotrajnoj vezi.