Horor priče sa spojeva: 7 žena prepričalo je najveće katastrofe koje su im se dogodile na dejtovima

Ako ste nekoliko puta u životu bile na nekom dejtu, velike su šanse da se trenutno možete sjetiti neke neugodne priče s istog. Jer, potpuno je normalno da vam je neugodno kad sjednete pored potpunog stranca i zatim krenete pričati o raznim temama. Mogućnosti da nešto krene u krivom smjeru, pogotovo ako se ti i taj netko jednostavno niste baš našli i niste kliknuli, velike su, pogotovo stoga što se na prvim spojevima uvijek nekako trudimo ostaviti najbolji mogući dojam, a onda nam se često dogodi upravo suprotno. Ovih je sedam žena otvoreno progovorilo o neugodnostima koje su im se dogodile na prvim spojevima ili u ranim fazama veze s njihovim partnerima. I nisu nas poštedjele detalja.

‘Krenuo me poljubiti, a ja sam shvatila da na suknji imam ogromnu krvavu mrlju’

“Dečka s kojim sam se viđala odlučila sam potajno odvesti na krov jednog nebodera kako bih ga impresionirala. Kad smo se popeli, on me krenuo poljubiti. A onda sam shvatila da mi je na suknji ogromna krvava mrlja. Umjesto da jednostavno kažem da sam očito dobila menstruaciju i da to moram riješiti, ja sam sumanuto otrčala prema stepenicama i zaključala vrata za sobom. Bio je zarobljen gore oko pet minuta, dok sam ja paničarila i pokušavala namjestiti outfit tako da sakrijem mrlju i nekako postavim tampon. On je vikao i pokušavao naći izlaz cijelo to vrijeme. Kad sam ga napokon otključala, ponašala sam se kao da je sve bila samo duhovita igra. Nikad nije saznao zašto sam to zapravo napravila.” – 25 godina, New York



‘Imala sam jaku upalu mjehura, pa sam je odlučila srediti balzamom za usne… Da…’

“Bila sam u Disneylandu sa svojim dečkom s kojim sam tada bila manje od godinu dana. Živjeli smo svega nekoliko sati dalje, pa nam je to bio zgodan dnevni izlet. Bio je užasno sparan i vruć dan, a ja sam imala opasnu upalu mjehura koja me tjerala da odlazim na WC na svakom odmaralištu na koje smo usput naišli. Pritom sam piškila krv. On me neprestano ispitivao je li sve u redu, a ja mu zaista nisam htjela priznati o čemu se radi. Stoga sam nakon ne znam kojeg odlaska na WC u ruku istisnula ogromnu količinu balzama za usne i njime namazala vaginu. I upalilo je. Deset minuta kasnije peckanje je prestalo i mogli smo nastaviti s našim romantičnim danom. Nikad nije saznao što se dogodilo, a zajedno smo bili još nekoliko mjeseci, sve dok ja nisam odselila. Najbolje potrošen novac i balzam ikad!” – 19 godina (imala je tada), Pariz

‘Nisam mu mogla reći da ne volim masline, pa sam se natjerala da ih pojedem, a u sebi sam povratila’

“Upoznali smo se online, a na kraju je ispalo da živi ulicu dalje od mene. Zajedno smo bili svega mjesec dana. I tada mi se zaista sviđao – bio je netko s kime sam se prvi put uspjela povezati nakon što sam prekinula s dečkom. Bili smo na prvom ili drugom spoju, gdje sam mu rekla da nisam izbirljiva i neka slobodno naruči hranu za oboje. Naručio je tanjur maslina. Da, bio je to tanjur s posloženim maslinama. Mogla sam reći: “Ne volim masline”, ali iz nekog me razloga bilo sram i nisam htjela ispasti razmaženo derište. I tako sam se natjerala da ih pojedem, a u sebi sam povratila…” – 29 godina, Philadelphija

‘Sumanuto sam pregledavala tri sezone The Walking Deada u dva tjedna i gotovo uopće nisam spavala’

“Našli smo se nekoliko puta prije toga i tada sam bila prilično luda za njim. Po ogromnoj sam mećavi odlučila otići na koncert samo zato što sam čula da će i on biti ondje, a kad sam stigla, nije me ni prepoznao. Nastavili smo razgovarati cijelu noć, kad je odjednom spomenuo seriju The Walking Dead. Rekla sam mu da i ja volim tu seriju te da bismo zajedno mogli pogledati nekoliko epizoda, iako sam dotada pogledala svega jednu jedinu.

Na kraju sam sumanuto pregledavala tri sezone u dva tjedna i gotovo uopće nisam spavala. Kad smo se napokon našli da bismo je zajedno pogledali, shvatila sam da nisam pogledala prve sezone, već sam krenula s ovim novijim epizodama. Bila sam užasno nervozna, ali mu to nisam priznala sve dok stvari između nas nisu postale ozbiljnije. Danas smo u braku nakon pet godina veze. I dalje se šalim na vlastiti račun zbog toga.” – 28 godina, New York

‘Iskorišteni uložak morala sam ugurati u torbu jer ga nisam imala gdje baciti’

“On je bio prijatelj mog prijatelja i bili smo na druženju u njegovoj kući. A tko ne voli druženja uz društvene igre? Taman sam imala menstruaciju, a u njegovoj se kupaonici nalazila malena kanta za smeće u koju su stale otprilike tri papirnate maramice i jedan štapić za uši. Nema šanse da ondje uguram uložak. Bila sam primorana zamotati ga u papir i vratiti u torbu. On je, također, imao i dva ogromna psa – koji se nisu micali od torbe i neprestano su je mirisali. Znali su da je nešto unutra i htjeli su to nešto izvaditi. Mislim da nikad nije shvatio zašto su njegovi psi toliko njuškali oko mene. I zašto su bili toliko zainteresirani za mene i moju torbu.” – 39, Philadelphija

‘Hitno sam morala na WC, a nisam imala gdje otići. Uzela sam bocu soka i pomokrila se unutra’

“Taman sam počela viđati tog dečka, bili smo na fakultetu. Bio je u ragbi timu i živio je u kući s nekoliko cimera. Prvi put sam prespavala kod njega, a on i cimeri sljedeći su dan pripremali party dobrodošlice za nove igrače u timu. Ja sam ostala na katu kako bih napravila nešto za posao, prije nego li smo trebali otići na ručak. Tada sam imala upalu mjehura i u nekom trenutku sam osjetila da mi se jako piški i jednostavno sam morala otići na WC. No, problem je bio u tome što se njegov cimer taman tuširao u kupaonici na katu, pa sam morala otići dolje, gdje se nalazila druga kupaonica.

Znala sam da kao prvo – neću stići dolje bez da se upiškim u gaće, i da će, kao drugo – on imati problema zbog toga što se na zabavi pojavljuje netko tko ne pripada timu. No, bilo mi je previše sila, pa sam u silnoj zbrci uhvatila bocu Gatoradea i nekako se uspjela pomokriti unutra. Kad sam završila, osjećala sam se užasnuto, ali i olakšano. Kasnije, kad je njegov cimer završio s tuširanjem, diskretno sam bacila bocu u smeće u WC-u. Nikad mu to nisam rekla, a za mokru mrlju na tepihu u sobi okrivila sam novog psa njegova cimera.” – 25 godina, Newark

‘Njegov nam je prijatelj naručio tekilu. A ja ne podnosim tekilu. Dok mi je on dijelio komplimente, osjetila sam kako mi je užasno slabo’

“Bila sam u jednom baru s dečkom koji mi se tada sviđao. Zapravo nismo bili na spoju i čini mi se da on uopće nije shvaćao da mi se sviđa. Jedan nas je njegov prijatelj uočio i vjerojatno pretpostavio da smo na spoju, pa nam je poslao dvije čašice tekile. A ja ne podnosim tekilu. Nikako. Pokušavala sam ga impresionirati, pa sam, nakon što smo nazdravili, ispila cijelu čašu. Vidio je da mi nije baš bilo svejedno, pa me odmah počeo ohrabrivati, a sve skupa uopće nije izgledalo strašno, iako sam se osjećala strašno.

I dok mi je on dijelio komplimente, meni je naglo pozlilo. Kimnula sam glavom i rekla mu da moram na WC. Jedva sam stigla i odmah počela povraćati u umivaonik. I, da, to baš i nije bio moj najsvjetliji trenutak. Unutra je ubrzo ušla još jedna djevojka koja je, srećom, imala žvakaću gumu, pa sam je uzela i vratila se van. Pitao me jesam li okej, a ja sam svim silama pokušavala sakriti činjenicu da se osjećam užano. Nakon toga smo se počeli ljubiti, pa pretpostavljam da je na kraju sve ispalo dobro.” – 24, New York