Četiri korisna načina kako si možete olakšati život s neurednim partnerom

Foto: Thinkstock

Ako su vam prioriteti čistoća i urednost, a vašem partneru to baš i nije toliko bitno, pokušajte smireno postići kompromis

Dobre vijesti? Pronašli ste ljubav svog života. Loše vijesti? Niste shvatile koliko je neuredan sve dok se niste udali. Evo kako si možete olakšati život kada živite s neurednim partnerom

Odredite zone odlaganja

Drugim riječima, postavite niz strateški postavljenih odlagališta gdje članovi obitelji mogu staviti svoje stvari bez ikakvih pravila ili organizacije. Postavite, primjerice veliku košaru u kupaonicu za bacanje prljavih čarapa, ili manju košaru u hodniku za razne sitnice poput ključeva, kemijskih i papirića.

Budite izravni u vezi vaših potreba

Pasivna agresivnost ne radi u ovom slučaju. Umjesto toga, zatražite pomoć izravno i bez ikakvih negativnosti. Recite mu nešti kao: “Osjećam se loše kada ima hrpe nepotrebnih stvari na radnoj ploči u kuhinji. Budući da znam da znak kako voliš ponovno prelistati svoje stare časopise, zašto im ne nađemo mjesto na policama?”, piše Pure Wow. Kao i sa svim stvarima u partnerstvu, sve se svodi na otvorenu komunikaciju.



Uvedite rutinu obiteljskog čišćenja

Vjerojatno ne možete natjerati vašeg supružnika na čišćenje, ali ga za to možete trenirati malim koracima. Prvi korak? Odredite jedan sat kada svatko čisti jednu prostoriju ili odredite da je to deset minuta između večere i omiljene TV serije. Kada je u pitanju praksa čišćenja neka to jednostavno postane dio vašeg životnog stila.

Pustite da stvari idu svojim tempom

Nemojte se svađati svaki put kad vaš dragi ostavi suđe na stolu ili cipele u hodniku, umjesto u ormariću. Pokušajte razumjeti da je vaš partner drugačiji. Ne prigovarajte mu baš svaki put, jer to je jedna od onih sitnica koje radimo za ljude koje volimo.