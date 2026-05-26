Znate li zašto su pojedine daske na WC školjkama ovako dizajnirane? Priča itekako ima smisla

Gotovo svatko tko je ikada koristio javni toalet - bilo u trgovačkom centru, restoranu ili uredu - zasigurno je primijetio razliku u odnosu na onaj koji ima kod kuće.

I dok su kućne daske za WC školjke najčešće ovalne i zatvorene, one u javnim prostorima gotovo uvijek imaju karakterističan otvor na prednjem dijelu nalik slovu U.

Ta sveprisutna pojava nije plod slučajnosti ili dizajnerskog hira, rezultat je desetljeća promišljanja o javnom zdravlju, ljudskom ponašanju i čistoj praktičnosti.

Vodoinstalaterski kodeksi

Taj U-oblik daske zapravo je uvjetovan vodoinstalaterskim kodeksima koji su na snazi u mnogim zemljama, posebice u SAD-u, odakle je praksa i potekla.

Naiem, još davne 1955. godine, Američki nacionalni standardni vodoinstalaterski kodeks (ASNPC) propisao je da "sve daske na WC školjkama namijenjene javnoj uporabi moraju biti otvorenog tipa".

Tu je praksu kasnije 1973. godine preuzelo i Međunarodno udruženje vodoinstalaterskih i mehaničkih službenika (IAPMO) u svojem Jedinstvenom vodoinstalaterskom kodeksu, koji danas služi kao temeljna smjernica za lokalne propise.

Iako ti kodeksi sami po sebi nisu zakoni, lokalne vlasti ih vrlo često usvajaju kao obvezujuće standarde za javne i komercijalne objekte, čime se osigurava nužna uniformnost i poštivanje minimalnih standarda javnog zdravlja.

Higijena na prvom mjestu

No, zašto su regulatori uopće inzistirali na takvom dizajnu? Odgovor leži u onome što većina i nagađa: higijeni.

Službeno objašnjenje, koje potvrđuju i vodeći stručnjaci, jest da otvoreni prednji dio smanjuje rizik od kontakta korisnika WC-a s potencijalnim onečišćenjem koje je ostavio prethodni korisnik.

Ovaj dizajn je prilično učinkovit alat u borbi protiv širenja mikroorganizama na mjestu koje je po prirodi visoko rizično.

Prema Lynne Simnick, jednoj od vodećih stručnjakinja IAPMO-a, dizajn je izvorno stvoren kako bi se ženama olakšala osobna higijena.

Otvor na prednjoj strani daske omogćava ženama da se obrišu nakon korištenja toaleta bez potrebe da rukom dodirnu dasku, koja je u javnim toaletima često problematična površina.

Time se smanjuje mogućnost prijenosa bakterija i pruža veći osjećaj čistoće i sigurnosti.

To je osobito korisno u okruženju gdje je higijena često upitna, a mnogi pribjegavaju oblaganju daske toaletnim papirom prije sjedanja ili, još gore, neugodnom "lebdenju" iznad školjke.

Liječnici upozoravaju da takva praksa može dovesti do naprezanja mišića zdjelice i nepotpunog pražnjenja mjehura.

Prednosti i za muškarce

Iako je primarno osmišljen za žene, U-oblik nudi prednosti i muškarcima. Otvor na prednjem dijelu daske smanjuje vjerojatnost da će genitalije korisnika doći u kontakt s površinom daske.

Osim toga, takav dizajn pomaže u sprječavanju prskanja urina na prednji dio, što je čest problem koji doprinosi neurednosti i širenju neugodnih mirisa.

S obzirom na često loše stanje mnogih javnih toaleta, gdje ponekad nedostaje sapuna ili papira, svaki element dizajna koji pridonosi općoj higijeni od neprocjenjive je važnosti.

Drugi, praktičniji razlozi

Osim higijene i propisa, postoje i dva vrlo pragmatična razloga zašto se proizvođači i vlasnici objekata odlučuju za U-oblik. Prvi je ekonomska isplativost. Za izradu daske s otvorom potrebno je manje materijala nego za izradu potpuno zatvorene, ovalne daske.

Iako se ušteda po komadu čini zanemarivom, kada se opremaju veliki poslovni kompleksi, zračne luke ili trgovački centri s desecima ili stotinama toaleta, ukupna ušteda u nabavi postaje značajna.

Drugi, pomalo iznenađujući razlog, jest prevencija krađe. Roger Barry iz tvrtke Healthmatic, specijalizirane za javne toalete, tvrdi da je krađa WC dasaka ozbiljan i stvaran problem.

Otvorene daske navodno su manje privlačne lopovima. Koliko je problem izražen u nekim dijelovima svijeta, svjedoči i praksa iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje su upravitelji javnih toaleta počeli u potpunosti uklanjati daske kako bi stali na kraj krađama.

Dakle, dok se na prvi pogled čini kao nevažan detalj, otvorena daska za WC školjku zapravo je proizvod pažljivog inženjeringa. Predstavlja spoj zahtjeva javnog zdravstva, industrijskih standarda i ekonomičnosti.