Zbog TikToka zaključavaju se u napuštene bolnice: Vlasti upozoravaju na smrtonosne posljedice

Društvene mreže, posebice TikTok, postale su epicentar viralnih trendova koji se šire brzinom munje. Dok su mnogi od njih bezazleni i zabavni, neki nose mračnu stranu koja mlade ljude dovodi u izravnu životnu opasnost.

Jedan od najnovijih i najopasnijih trendova koji izaziva zabrinutost policije i roditelja diljem svijeta je takozvani "urbex" ili urbano istraživanje, koje je dobilo svoju ekstremnu inačicu: mladi se zaključavaju u napuštene, oronule bolnice i druge zgrade preko noći, a sve kako bi snimili video i prikupili lajkove.

Urbex: Od hobija do smrtonosnog izazova

Urbano istraživanje (urbex) podrazumijeva istraživanje napuštenih, skrivenih i ljudskom rukom stvorenih struktura. Iako nije nov fenomen, platforme poput TikToka i YouTubea dale su mu novu, opasnu dimenziju.

Kratki, dinamični videozapisi koji prikazuju raspadajuće interijere, grafite i riskantne uspone na trošne konstrukcije glamoriziraju ovu aktivnost i potiču mlade na oponašanje.

Policija u Velikoj Britaniji, primjerice u gradu Weston-super-Mare, zabilježila je "značajan porast poziva" vezanih uz upade velikih grupa mladih u napuštene zgrade. "Jednom kada se nova lokacija pojavi u videu, informacija se brzo proširi među vršnjacima, što dovodi do naglog porasta posjeta lokaciji - često unutar nekoliko sati ili dana od objave videa", navodi se u priopćenju policije Avon i Somerset.

S druge strane, neki od kreatora ovakvog sadržaja tvrde da njihov rad treba slaviti jer nudi uvid u lokacije koje bi inače ostale nedokumentirane.

Oni sebe vide kao svojevrsne povjesničare-amatere koji fotografijom i videom bilježe ljepotu propadanja i čuvaju sjećanje na prostore koje je vrijeme zaboravilo. Međutim, vlasti upozoravaju da je cijena takvog "dokumentiranja" previsoka.

Foto: Shutterstock

Stvarni rizici iza viralnih snimki

Dok videozapisi mogu izgledati uzbudljivo, stvarnost je daleko od glamurozne. Napuštene zgrade, a posebno bolnice, kriju brojne opasnosti koje mogu imati fatalne posljedice.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Povjesničar o Jasenovcu: 'Tamo su provodili masovne zločine. Bio je to logor smrti'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fizičke opasnosti: Od azbesta do urušavanja

Stara medicinska oprema, prazni hodnici i operacijske sale stvaraju jezivu atmosferu idealnu za viralni video, ali te su zgrade zatvorene s dobrim razlogom.

Glavni inspektor policije na otoku Jersey, Craig Jackson, upozorava: "Zgrade mogu biti strukturalno nestabilne i pune opasnosti koje ugrožavaju živote onih koji u njih ulaze, a da ne spominjemo živote pripadnika hitnih službi koji će biti pozvani ako upadnu u nevolju."

Popis rizika je dugačak i zastrašujuć:

Strukturalna nestabilnost : Podovi mogu propasti pod težinom, stropovi se mogu urušiti, a stepenice popustiti bez upozorenja.

: Podovi mogu propasti pod težinom, stropovi se mogu urušiti, a stepenice popustiti bez upozorenja. Opasni materijali : Mnoge stare zgrade sadrže azbest, čije udisanje uzrokuje rak, kao i olovo u boji i opasne plijesni.

: Mnoge stare zgrade sadrže azbest, čije udisanje uzrokuje rak, kao i olovo u boji i opasne plijesni. Skrivene opasnosti: Izložene električne instalacije, oštri komadi metala i stakla, te otvoreni otvori za dizala predstavljaju smrtonosne zamke u mraku.

Ministar infrastrukture na Jerseyju, Andy Jehan, ističe da su takve zgrade često kontaminirane azbestom i pune rizika od padova.

"Postoji razlog zašto stručnjaci ulaze u takva mjesta sa zaštitnom kacigom i čizmama. Apeliramo na ljude da budu oprezni", izjavio je.

Foto: Shutterstock

Zakonske posljedice i remećenje mira

Osim fizičkih opasnosti, neovlašteni ulazak na privatni posjed u većini je zemalja kazneno djelo. Mladi koji budu uhvaćeni mogu se suočiti s novčanim kaznama, pa čak i kaznenim prijavama.

Njihovi postupci, osim toga, mogu uzrokovati dodatnu štetu na imovini, što vlasnicima stvara značajne financijske gubitke.

Trend također dovodi do antisocijalnog ponašanja, uključujući buku, vandalizam i ostavljanje smeća, što remeti mir lokalnog stanovništva koje živi u blizini napuštenih lokacija.

Apel vlasti: Adrenalin nije vrijedan života

U svjetlu sve većeg broja incidenata, vlasti diljem Europe pojačale su nadzor i uputile javne apele. Problem je što se opasnost ne percipira kao stvarna dok se ne dogodi tragedija.

Iako specifičan trend zaključavanja u bolnicama nije masovno dokumentiran kao imenovani "izazov", aktivnosti istraživanja napuštenih objekata, često noću, itekako su prisutne na platformama, a opća opasnost od TikTok izazova je stvarna i dokazana, s tragičnim ishodima poput onih vezanih uz "chroming" izazov (udisanje aerosola).