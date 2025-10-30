Zbog TikToka zaključavaju se u napuštene bolnice: Vlasti upozoravaju na smrtonosne posljedice
TikTok izazov koji uključuje zaključavanje u napuštene bolnice postao je smrtonosni trend, a vlasti upozoravaju na opasnosti i zakonske posljedice
Društvene mreže, posebice TikTok, postale su epicentar viralnih trendova koji se šire brzinom munje. Dok su mnogi od njih bezazleni i zabavni, neki nose mračnu stranu koja mlade ljude dovodi u izravnu životnu opasnost.
Jedan od najnovijih i najopasnijih trendova koji izaziva zabrinutost policije i roditelja diljem svijeta je takozvani "urbex" ili urbano istraživanje, koje je dobilo svoju ekstremnu inačicu: mladi se zaključavaju u napuštene, oronule bolnice i druge zgrade preko noći, a sve kako bi snimili video i prikupili lajkove.
Urbex: Od hobija do smrtonosnog izazova
Urbano istraživanje (urbex) podrazumijeva istraživanje napuštenih, skrivenih i ljudskom rukom stvorenih struktura. Iako nije nov fenomen, platforme poput TikToka i YouTubea dale su mu novu, opasnu dimenziju.
Kratki, dinamični videozapisi koji prikazuju raspadajuće interijere, grafite i riskantne uspone na trošne konstrukcije glamoriziraju ovu aktivnost i potiču mlade na oponašanje.
Policija u Velikoj Britaniji, primjerice u gradu Weston-super-Mare, zabilježila je "značajan porast poziva" vezanih uz upade velikih grupa mladih u napuštene zgrade. "Jednom kada se nova lokacija pojavi u videu, informacija se brzo proširi među vršnjacima, što dovodi do naglog porasta posjeta lokaciji - često unutar nekoliko sati ili dana od objave videa", navodi se u priopćenju policije Avon i Somerset.
S druge strane, neki od kreatora ovakvog sadržaja tvrde da njihov rad treba slaviti jer nudi uvid u lokacije koje bi inače ostale nedokumentirane.
Oni sebe vide kao svojevrsne povjesničare-amatere koji fotografijom i videom bilježe ljepotu propadanja i čuvaju sjećanje na prostore koje je vrijeme zaboravilo. Međutim, vlasti upozoravaju da je cijena takvog "dokumentiranja" previsoka.
Stvarni rizici iza viralnih snimki
Dok videozapisi mogu izgledati uzbudljivo, stvarnost je daleko od glamurozne. Napuštene zgrade, a posebno bolnice, kriju brojne opasnosti koje mogu imati fatalne posljedice.
Fizičke opasnosti: Od azbesta do urušavanja
Stara medicinska oprema, prazni hodnici i operacijske sale stvaraju jezivu atmosferu idealnu za viralni video, ali te su zgrade zatvorene s dobrim razlogom.
Glavni inspektor policije na otoku Jersey, Craig Jackson, upozorava: "Zgrade mogu biti strukturalno nestabilne i pune opasnosti koje ugrožavaju živote onih koji u njih ulaze, a da ne spominjemo živote pripadnika hitnih službi koji će biti pozvani ako upadnu u nevolju."
Popis rizika je dugačak i zastrašujuć:
- Strukturalna nestabilnost: Podovi mogu propasti pod težinom, stropovi se mogu urušiti, a stepenice popustiti bez upozorenja.
- Opasni materijali: Mnoge stare zgrade sadrže azbest, čije udisanje uzrokuje rak, kao i olovo u boji i opasne plijesni.
- Skrivene opasnosti: Izložene električne instalacije, oštri komadi metala i stakla, te otvoreni otvori za dizala predstavljaju smrtonosne zamke u mraku.
Ministar infrastrukture na Jerseyju, Andy Jehan, ističe da su takve zgrade često kontaminirane azbestom i pune rizika od padova.
"Postoji razlog zašto stručnjaci ulaze u takva mjesta sa zaštitnom kacigom i čizmama. Apeliramo na ljude da budu oprezni", izjavio je.
Zakonske posljedice i remećenje mira
Osim fizičkih opasnosti, neovlašteni ulazak na privatni posjed u većini je zemalja kazneno djelo. Mladi koji budu uhvaćeni mogu se suočiti s novčanim kaznama, pa čak i kaznenim prijavama.
Njihovi postupci, osim toga, mogu uzrokovati dodatnu štetu na imovini, što vlasnicima stvara značajne financijske gubitke.
Trend također dovodi do antisocijalnog ponašanja, uključujući buku, vandalizam i ostavljanje smeća, što remeti mir lokalnog stanovništva koje živi u blizini napuštenih lokacija.
Apel vlasti: Adrenalin nije vrijedan života
U svjetlu sve većeg broja incidenata, vlasti diljem Europe pojačale su nadzor i uputile javne apele. Problem je što se opasnost ne percipira kao stvarna dok se ne dogodi tragedija.
Iako specifičan trend zaključavanja u bolnicama nije masovno dokumentiran kao imenovani "izazov", aktivnosti istraživanja napuštenih objekata, često noću, itekako su prisutne na platformama, a opća opasnost od TikTok izazova je stvarna i dokazana, s tragičnim ishodima poput onih vezanih uz "chroming" izazov (udisanje aerosola).