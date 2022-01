EVO, JOŠ JEDNO LUDILO / Ne pokušavajte ovo...nikad! Liječnici upozoravaju na bizaran 'lijek za prehladu'

Sve je popularniji trend kuhanja piletine u sirupu protiv kašlja kako bi se spriječila prehlada, no liječnici upozoravaju da bi to moglo dovesti do trovanja hranom