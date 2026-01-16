Urlao je i prijetio zbog prepirke u prometu, oduševit će vas tko je i kako spasio napadnutu curu

Irina Klim, djevojka podrijetlom iz Saratova, objavila je neki dan genijalan video koji je unutar samo 24 sata postao viralni hit s dvadeset milijuna pregleda samo na Instagramu.

Kako je to sama napomenula u statusu, video je nastao još 2021. godine u Kazahstanu, a objavila ga je u četvrtak s ciljem da upozori sve mlade žene na posljedice agresivnosti u prometu.

Naime, Irina se te večeri u društvu prijateljice vozila dionicom kojom je svakodnevno prolazila, međutim jednom nakon što je dočekala zeleno svjetlo na jednom od semafora, neki muškarac u crnom Porscheu joj je presjekao put.

Srećom, uspjela je naglo zakočiti i tako izbjeći sudar, ali se drama nastavila jer se naljutila i krenula u potjeru kako bi drskome muškarcu sasula u lice što ga ide.

Ubrzo je započelo klasično vozačko dobacivanje iz automobila, koje je Irina okrunila pokazivanjem srednjeg prsta.

Na njezinu veliku žalost, to je dovelo do još većeg incidenta budući da je ljutiti muškarac odlučio slijediti je sve do njezinog doma kako bi se s njom obračunao.

Kao što ćete već vidjeti na snimci, uslijedile su prijetnje i psovke, pa se Irina u jednom trenutku uplašila da je bi je taj muškarac mogao i fizički napasti. Iz tog je razloga nazvala svog supruga, koji se, srećom, nalazio u neposrednoj blizini.

Jednom kada ga je ugledao, agresivac je naglo promijenio boju tona te se odlučio na pružanje ruke i strateški uzmak. Jer nije mu baš bilo svejedno kada je ispred sebe ugledao Artema Klimenka, grdosiju od 214 centimetara, inače profesionalnog košarkaša.

"Nemojte biti agresivni u prometu, puno je ludih ljudi", napisala je djevojka u zaključku viralne objave.