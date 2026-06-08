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Voditelj postao hit zbog osebujne frizure, mnogi se pitaju kako su ga mogli takvog pustiti u studio

Voditelj postao hit zbog osebujne frizure, mnogi se pitaju kako su ga mogli takvog pustiti u studio
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Foto: Screenshot

Objava na Redditu je prikupila više od 60 tisuća takozvanih goreglasova i četiri tisuće komentara

8.6.2026.
21:33
Webcafe.hr
Screenshot
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Jake Force, voditelj lokalne televizijske postaje WJFW iz Wisconsina, postao je prava internetska zvijezda zahvaljujući prilično neobičnoj frizuri koja je neki dan postala hit na Redditu.

Naime, jedan korisnik te izuzetno popularne društvene mreže u subotu je podijelio fotografiju njegova "ukazanja" u studiju, vjerojatno i ne sluteći da će objava pokrenuti lavinu reakcija i prikupiti više od 60 tisuća takozvanih goreglasova i četiri tisuće komentara.

Objava je osvanula na Redditu u grupi "Justfu*kmyshitup", posvećenoj upravo neobičnim i lošim frizurama, a rasprava se ubrzo pretvorila u natjecanje za najduhovitiju usporedbu.

Jedan od najpopularnijih komentara usporedio je voditelja s Alice, kućnom pomoćnicom iz popularne serije "The Brady Bunch", dok je drugi komentirao: "Da je Thatcher bila muškarac". 

Nizale su se i druge asocijacije, pa su voditelja usporedili s likovima iz crtanih filmova poput Rogera iz "Američkog tate" i Megaminda, ali i s vanzemaljcima iz filma "Mars napada".

Neki su ostali i iskreno zbunjeni. "Čekajte. Zar oni nemaju frizere i vizažiste da spriječe ovakve stvari?!", upitao je jedan korisnik, dok su se drugi pitali je li fotografija na neki način izobličena. 

Bilo je i onih koji su ga usporedili s vođom megacrkve, Christopherom Walkenom iz filma "Mrtva zona", pa čak i s likom Londa Mollarija iz serije "Babylon 5".

Inače, Jake Force započeo je karijeru u Newswatchu 12 kao novinar za opće zadatke sredinom srpnja 2023. 

Prije nego što je u siječnju 2023. magistrirao novinarstvo na Sveučilištu u Bostonu, studirao je komunikacije na Curry Collegeu u Miltonu, Massachusetts.

Jake dolazi iz Portsmoutha na Rhode Islandu - samo 15 minuta od povijesnog Newporta, gdje je posljednjih pet ljeta radio kao lučki radnik u marini.

Budući da je živio sat vremena od Bostona, odrastao je kao vatreni navijač Boston Bruinsa, Red Soxa, Celticsa i New England Patriotsa. Četiri godine u srednjoj školi bio je hokejaš.

Posting another pic of my local newsman in the hopes that he sees this and gets a better haircut.
by u/Community_Standard in Justfuckmyshitup

FrizuraVoditeljKosa
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