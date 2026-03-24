NEVJEROJATAN PRIZOR /

Video šokirao mreže: Robot podivljao u restoranu i napravio kaos, morali ga izbaciti

Video šokirao mreže: Robot podivljao u restoranu i napravio kaos, morali ga izbaciti
Foto: X

Humanoidni robot koji je trebao zabavljati goste u restoranu pretvorio je nastup u kaos, a snimka njegovog divljanja ubrzo je postala viralni hit

24.3.2026.
12:46
Webcafe.hr
Uspon robota možda je bliže nego što mislimo. Jedan humanoidni robot morao je biti izbačen iz restorana u Kaliforniji nakon što je tijekom plesnog nastupa iznenada izgubio kontrolu i počeo razbijati posuđe, te šokirao goste i osoblje.

Snimka ovog neobičnog incidenta ubrzo je postala viralna na društvenoj mreži X, gdje je u kratkom vremenu prikupila više od 20.000 pregleda.

Razuzdani robot

Robot je, prema navodima, bio angažiran kako bi zabavljao goste u restoranu Haidilao u San Joseu. Snimka u početku djeluje bezazleno, robot maše rukama i njiše kukovima, odjeven u narančastu pregaču s ironičnim natpisom "I’m good". No ubrzo situacija izmiče kontroli.

Disko robot počinje divljati po prostoru, rušiti posuđe, razbijati tanjure i razbacivati štapiće, prizivajući scene iz neuspjelih robotskih eksperimenata poput onih iz filma Robocop 2.

U tom trenutku osoblje restorana hvata robota i doslovno ga iznosi van, dok se on i dalje nekontrolirano razbacuje poput razuzdanog gosta na proslavi.

Korisnici u šoku

Brojni korisnici nisu ostali ravnodušni na ovu neobičnu scenu. Dok je jednima prizor bio pomalo zastrašujući i potaknuo razmišljanja o granicama tehnologije, drugi su sve doživjeli s dozom humora, zbijajući šale na račun pobunjenog robota.

"Oslobodio se iz matrice", "Ovo se događa kad ne plaćaš robote dovoljno", "Sve je zabavno dok robotu više nije", Ovo je zapravo zastrašujuće", "Zamislite isti gubitak kontrole kod humanoidnog robota od 100 kilograma, ili onog koji rukuje oštrim alatima u kuhinji ili tvornici", pisali su.

Nije prvi put

Još uvijek nije poznato što se dogodilo s robotom nakon incidenta, no ovo nije prvi put da je neki stroj izgubio kontrolu i izazvao nelagodu među ljudima.

Već 2025. godine pojavila se uznemirujuća snimka iz kineske tvornice na kojoj humanoidni robot navodno nasrće na svoje operatere.

RobotRestoranKaosVideo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
