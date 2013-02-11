{NOINDEX-NOFOLLOW} VIDEO: Djevojka za dlaku izbjegla dvostruku tragediju! - Net.hr
Djevojka za dlaku izbjegla dvostruku tragediju!

Foto: Net.hr

Djevojka koja je hodala pločnikom u ruskom Sankt Petersburgu imala je nevjerojatnu sreću jer je bizarnu nezgodu preživjela bez ijedne ogrebotine.

11.2.2013.
9:08
Kristijan Leskovar
Net.hr
Automobil čiji je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, završio je na pločniku i prošao toliko blizu djevojke koja je hodala da joj je zakvačio torbu koju je nosila u ruci.

Nakon toga se ispred nje srušilo stablo, a ona je ostala stajati u nevjerici. Kako je to sve izgledalo, pogledajte http://webcafe.net.hr/forwarduse/video/inner.html?select=201302110082503 i stišajte zvučnike jer je video vrlo glasan.

