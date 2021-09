Internetom se širi snimka ozbiljnog političkog razgovora između 72-godišnje umirovljenice iz Srbije i njenog unuka. Poznato je kako režim Aleksandra Vučića na sve moguće načine nastoji ojačati njegov lik i djelo među pučanstvom, a sudeći po izjavama ove žene, dobro im ide.

"Crno dijete, plakat ću, crknut ću ako izgubi. Kad ćemo imati ovakvog predsjednika u životu? Imam 72 godine, kad ćemo imati i kad smo imali ovakvog čovjeka? Prvo je dao četiri tisuće prošle godine, ove godine četiri tisuće, pa dao po 120 eura, pa dao paketić…", govori žena u videu objavljenom na Redditu.

Dodaje da Srbija nikad nije imala takvog predsjednika. "Volim ga kao tebe, nekad još i više. Volim čovjeka kao moje dijete. Sto puta da mi je sin i unuk ne bih ga ovoliko voljela. Sve mi je teško ako izgubi", rekla je svome unuku.

On ju je potom upitao što će učiniti ako Vučić izgubi na izborima. "Ako izgubi, ja ću crknuti. Mi onda nemamo više ništa. Jugoslavija je gotova. Nećemo imati ništa. Đilas oteo pare, voljela sam onog malog kepeca Vuka, kad on ispade najgori. Vučića volim. Bolji je nego Tito, a kad je Tito umro, na*ebali smo. I sad ćemo isto ako on izgubi", odgovorila mu je.

Video možete pogledati OVDJE.