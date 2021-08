Na društvenim mrežama se pojavila bizarna snimka, koja potvrđuje njegovanje ogromnog kulta ličnosti predsjednika Aleksandra Vučića u Srbiji. Snimka je navodno nastala prije posjeta Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara gradilištu Kliničkog centra Srbije. Na snimci se vidi kako radnici uvježbavaju pozdrav gostima.

"To je jedan od pet najvećih klinička centra u svijetu, ne u Srbiji ili Balkanu ili nekoj tamo Europi, već u svijetu. Što da vam kažem o srpskom zdravstvu? Spasio ga je Zlatibor Lončar. Mi ćemo njih ovako pozdraviti kad budu ovdje, ja ću početi pljeskati, a onda i vi", objasnio je muškarac u sivom odijelu radnicima koji su potom na njegov zahtjev počeli pljeskati.

Vučić je, pak, za Novu.rs rekao da ne zna ništa o snimci, niti o tome što su radnici radili prije nego što je došao. Ustvrdio je da je na njemu bilo samo da im "pruži ruku, pita kako preživljavaju vrućine, kao i da li rade naporno i mogu li završiti sve u roku."

"Ja to ne znam, ali ja da napadam radnike zbog toga neću, kao ni zbog bilo čega drugog. Vidim da vas to muči i mori gdje god da dobijem aplauze, što ćete, vama sigurno aplaudiraju spontano, a meni samo namješteno. Ako će to vam to pomoći da mislite o sebi još malo bolje i ljepše. Nemam pojma ni što su radili radnici, niti sam to od njih očekivao. Nisu mi potrebni aplauzi. Na svaku vašu riječ svakodnevno mogu skupiti, gdje god da se pojavim, tisuću, pet, deset, pedeset, pa i sto tisuća ljudi. To ne radim nikada, jer to bi bilo neodgovorno", naglasio je Vučić.