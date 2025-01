Zamisli, povratiš ručak i 66 milijuna godina kasnije svi ga žele vidjeti u muzeju

Nešto stvarno gadno ležalo je u Danskoj milijunima godina, ali tek sada znamo što je to bilo. Prema pisanju The New York Timesa, danski su znanstvenici otkrili fosilne ostatke povraćanja morskog psa na liticama Stevns Klinta, poznatoj obalnoj lokaciji u Danskoj. I ne, nije riječ o nekom nedavnom morskom incidentu, već je ova bljuvotina stara čak 66 milijuna godina. Ostaci drevnog ručka ležali su na istom mjestu sve dok ih u studenom prošle godine nije pronašao Peter Bennicke, lokalni lovac na fosile. Priča počinje u doba krede kada je neki morski pas ili njemu slična životinja pokušala pojesti morske ljiljane. No, hrana mu nije najbolje sjela.

"Morski ljiljani nisu baš najbolja hrana jer su to skoro samo kosti", objasnio je dr. Jesper Milàn iz danskog Geomuzeja Faxe, gdje će ovaj neobični fosil uskoro biti izložen. "Pojeli su što su mogli, a ostatak izbacili."

I tako je taj nesretni obrok završio na dnu mora gdje je milijunima godina ostao netaknut, sve dok ga Bennicke nije pronašao na poznatim bijelim liticama Stevns Klinta koje su pod zaštitom UNESCO-a.

Znanstveni naziv za bljuvotinu? Da, postoji

Inače, ako vam naziv fosilizirani ostaci bljuvotine zvuči gadno, pričekajte dok ne čujete njegov službeni naziv – regurgitalit. Da, znanstvenici su čak i bljuvotini dali ime.

Zanimljivo je da ovo nije najstariji primjer prahistorijske probavne nezgode jer je u Njemačkoj pronađena još starija bljuvotina, stara čak 150 milijuna godina, ali Danska ne pušta tako lako svoje otkriće pa ga je tako proglasila prirodnim blagom, što znači da ga nitko ne može kupiti ili odnijeti kući kao suvenir.

"Ovo je najpoznatiji komad bljuvotine na svijetu!", ponosno je izjavio dr. Milàn. Tko bi rekao da će nešto što je jednom bilo loš obrok postati znanstvena senzacija.

