FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAMISLITE ŠOK /

Učinilo joj se da je u naručenom jelu našla komad ljudskog stopala i odmah dozvala policiju

Učinilo joj se da je u naručenom jelu našla komad ljudskog stopala i odmah dozvala policiju
×
Foto: Screenshot

Snimka nesvakidašnje zabune u nekoliko je dana skupila preko 10 milijuna pregleda, a zbunjenoj djevojci članak je upravo posvetio i Le Parisien

12.11.2025.
12:58
Webcafe.hr
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Korisnica TikToka nadimka Mimabnft podijelila je neki dan na toj popularnoj platformi komičnu anegdotu koja ju je zadesila na Silvestrovo 2024. godine.

Naime, tek što je na njezinu adresu stigla narudžba, užasnuta i uspaničena nazvala je policiju jer joj se učinilo da je umjesto željenog mesa dobila komad ljudskog stopala!

I doista, ono što je ugledala djelovalo je na prvu jezovito, međutim troje pristiglih policajaca nisu imali drugoga izbora nego pošteno se nasmijati. 

Okupljeni "inspektorat" ubrzo je utvrdio da je u umaku zatekla tek nezgodno oblikovano meso raka te da se spomenuti restoran "ogriješio o zakon" samo utoliko što joj je, umjesto foutoua s govedinom, poslao krivu narudžbu.

Snimka nesvakidašnje zabune u nekoliko je dana skupila preko 10 milijuna pregleda, a zbunjenoj djevojci članak je upravo posvetio i Le Parisien.

@mimabnft

Fou rire 🤣🤣🤣🤣

♬ La mala - Gradur

Foutou: Jelo koje spaja, srce kuhinje Obale Bjelokosti

Zamislite jelo koje je istovremeno i pribor i hrana; gustu, ljepljivu kuglu tijesta toliko mekanu da se topi u ustima, a opet dovoljno čvrstu da njome možete zahvatiti najbogatije umake. 

To je foutou, kulinarski dragulj zapadne Afrike i nacionalni ponos Obale Bjelokosti. Puno više od običnog priloga, foutou je simbol zajedništva, tradicije i gostoprimstva, jelo čija priprema predstavlja društveni ritual, a objedovanje slavlje okusa.

Iako je dio šire obitelji zapadnoafričkih jela poznatih kao fufu, foutou ima svoj jedinstveni identitet koji ga izdvaja.  

Što je zapravo foutou?

U svojoj suštini, foutou je gusto, glatko i rastezljivo tijesto nalik na pire, napravljeno od kuhanih i stučenih škrobnih namirnica. Tradicionalna receptura najčešće spaja dvije ključne komponente: plantainu (vrstu banane za kuhanje) i manioku (poznatu i kao kasava ili yuca). 

Ponekad se umjesto manioke koristi jam ili taro. Kombinacija ovih sastojaka ključna je za postizanje karakteristične teksture – mekane, elastične i pomalo ljepljive.

Okus samog foutoua je blag i neutralan. Plantaina mu daje suptilnu slatkoću, dok manioka ili jam pridonose zemljanim notama.

Upravo ta blagost čini ga savršenom podlogom, svojevrsnim jestivim platnom koje upija i nosi složene i intenzivne okuse umaka i variva s kojima se poslužuje. 

Ne jede se samostalno, već kao temeljni dio obroka koji pruža zasitnost i uravnotežuje začinjena jela.

NarudzbaDostavaMesoRak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAMISLITE ŠOK /
Učinilo joj se da je u naručenom jelu našla komad ljudskog stopala i odmah dozvala policiju