Učinilo joj se da je u naručenom jelu našla komad ljudskog stopala i odmah dozvala policiju

Korisnica TikToka nadimka Mimabnft podijelila je neki dan na toj popularnoj platformi komičnu anegdotu koja ju je zadesila na Silvestrovo 2024. godine.

Naime, tek što je na njezinu adresu stigla narudžba, užasnuta i uspaničena nazvala je policiju jer joj se učinilo da je umjesto željenog mesa dobila komad ljudskog stopala!

I doista, ono što je ugledala djelovalo je na prvu jezovito, međutim troje pristiglih policajaca nisu imali drugoga izbora nego pošteno se nasmijati.

Okupljeni "inspektorat" ubrzo je utvrdio da je u umaku zatekla tek nezgodno oblikovano meso raka te da se spomenuti restoran "ogriješio o zakon" samo utoliko što joj je, umjesto foutoua s govedinom, poslao krivu narudžbu.

Snimka nesvakidašnje zabune u nekoliko je dana skupila preko 10 milijuna pregleda, a zbunjenoj djevojci članak je upravo posvetio i Le Parisien.

Foutou: Jelo koje spaja, srce kuhinje Obale Bjelokosti

Zamislite jelo koje je istovremeno i pribor i hrana; gustu, ljepljivu kuglu tijesta toliko mekanu da se topi u ustima, a opet dovoljno čvrstu da njome možete zahvatiti najbogatije umake.

To je foutou, kulinarski dragulj zapadne Afrike i nacionalni ponos Obale Bjelokosti. Puno više od običnog priloga, foutou je simbol zajedništva, tradicije i gostoprimstva, jelo čija priprema predstavlja društveni ritual, a objedovanje slavlje okusa.

Iako je dio šire obitelji zapadnoafričkih jela poznatih kao fufu, foutou ima svoj jedinstveni identitet koji ga izdvaja.

Što je zapravo foutou?

U svojoj suštini, foutou je gusto, glatko i rastezljivo tijesto nalik na pire, napravljeno od kuhanih i stučenih škrobnih namirnica. Tradicionalna receptura najčešće spaja dvije ključne komponente: plantainu (vrstu banane za kuhanje) i manioku (poznatu i kao kasava ili yuca).

Ponekad se umjesto manioke koristi jam ili taro. Kombinacija ovih sastojaka ključna je za postizanje karakteristične teksture – mekane, elastične i pomalo ljepljive.

Okus samog foutoua je blag i neutralan. Plantaina mu daje suptilnu slatkoću, dok manioka ili jam pridonose zemljanim notama.

Upravo ta blagost čini ga savršenom podlogom, svojevrsnim jestivim platnom koje upija i nosi složene i intenzivne okuse umaka i variva s kojima se poslužuje.

Ne jede se samostalno, već kao temeljni dio obroka koji pruža zasitnost i uravnotežuje začinjena jela.