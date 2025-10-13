Tisuće korisnika raspamećeno zbog ovog zadatka: Možete li vi pronaći 11 razlika?

Detektivski zadaci postali su pravi hit na društvenim mrežama. Ljudi ih obožavaju jer, osim što zabavljaju, testiraju moć zapažanja i strpljenje.

Od traženja skrivenih životinja koje se savršeno kamufliraju u prirodi, do optičkih iluzija koje varaju oko, jedan od najomiljenijih izazova ostaje onaj klasični - "pronađi razlike".

Naizgled jednostavan, ovaj tip zadataka izaziva pravu pomamu jer traži oštro oko i koncentraciju. Radi se o dvije gotovo identične fotografije između kojih su sakrivene sitne razlike, ponekad jedva primjetne, ali dovoljne da natjeraju mozak na punu pažnju.

Jedna takva ilustracija ovih je dana postala viralna i okupila više od dvije tisuće znatiželjnih korisnika Reddita.

Na fotografiji se vidi žena koja sjedi udobno na kauču, čita novine i uživa u glazbi s gramofona. Prostor oko nje ispunjen je detaljima, odnosno predmetima iz svakodnevnog života. Na prvi pogled sve izgleda potpuno isto, no krije se 11 suptilnih razlika koje treba pronaći.

Što kažu korisnici?

Za neke korisnike ovaj je vizualni izazov bio prava dječja igra - razlike su pronašli u rekordnom roku i s ponosom podijelili svoje uspjehe u komentarima.

No, drugima se pokazao kao pravi test strpljenja i koncentracije. Mnogi su priznali da su zapeli na devetom ili desetom detalju. Neki su na kraju i odustali, uvjereni da je neke razlike gotovo nemoguća za pronaći.

"Našao sam devet", "Našao sam deset prije nego što sam odustao", "Dovraga, našao sam ih samo deset", "Zaglavio sam na desetom i to me izluđuje", "Spustim ekran, zažmirim i sve ih pronađem za manje od pet sekundi", "Našao sam ih sve", "Pogodio svih jedanaest za otprilike 90 sekundi", "Da, trebalo mi je nekoliko minuta, ali sam ih sve uspio pronaći", samo su neki od komentara.

Koje su razlike?

Prva uočena razlika nalazi se u boji telefona - na gornjoj ilustraciji on je roza boje, dok je na donjoj zelen. Odmah ispod njega, na noćnom ormariću, vidi se i druga razlika: druga ladica na prvoj slici nema ručku, dok je na donjoj ima.

Iznad ormarića nalazi se biljka čiji su listovi na gornjoj fotografiji manji, posebno s desne strane.

Zatim dolazimo do same gospođe na kauču. Rukavi njezine haljine razlikuju se. Na prvoj slici imaju proreze i djeluju potfrknutije, dok su na drugoj sasvim zatvoreni.

I njezin modni dodatak nije isti: žuta traka za kosu na gornjoj slici ima narančaste točkice, dok ih na donjoj nema.

Razlike se nastavljaju i kod obuće. Lijeva cipela na donjoj slici nema puf, dok ga na gornjoj obje imaju. S lijeve strane, pored nje, nalazi se gramofon, a ispod njega tri ploče. Na jednoj od njih, na donjoj fotografiji vidi se samo omot, dok je na gornjoj prikazana i sama ploča.

Pogledom na gramofon uočavamo i razliku u gumbima. Na gornjoj slici postoji jedan veliki, dok su na donjoj dva manja okrugla. Na poklopcu gramofona nalazi se pločica čiji se oblik razlikuje: na prvoj slici je romb, a na drugoj pravokutnik.

Između žene i gramofona smještena je mala biljka čija se boja tegle razlikuje, dok na krajnjoj desnoj strani, kod velike biljke, donja ilustracija ima jedan list više koji se nalazi pri samom dnu.