Mnogima je trebalo čak nekoliko minuta da bi ovdje uočili sovu: Ako vi uspijete, imate snajperski vid

Detektivski zadaci koji izazivaju pažnju na društvenim mrežama postaju sve popularniji, osobito oni u kojima je životinja majstorski kamuflirana u svom okruženju.

Ovi izazovi često stavljaju na test naše opažanje i sposobnost uočavanja detalja, pa ne čudi što mnogi uživaju u tom mentalnom "treningu".

Jedan takav zadatak postao je pravi hit na Redditu, gdje je izazvao veliku pažnju korisnika. Naime, riječ je o fotografiji koja prikazuje dva stabla, a među njima, gotovo neprimjetno, skriva se misteriozna sova.

Sjajna kamuflaža

Dok su neki korisnici s nevjerojatnom brzinom uspjeli otkriti ovu misterioznu životinju, mnogi su se našli u pravoj dilemi. Sova je bila toliko savršeno uklopljena u okolni ambijent, da je postala gotovo nevidljiva za većinu.

Čak i najpažljiviji promatrači morali su se potruditi da je uoče, a mnogi su priznali da su im trebali duži trenuci pažljivog gledanja i razmišljanja kako bi shvatili gdje se točno skriva.

"Kakva sjajna kamuflaža", "Vrlo cool. To je ozbiljna kamuflaža", "Slučajno sam zumirao direktno u to, ali sam to ipak jedva vidio. To je nevjerojatna kamuflaža", "Bože moj, ovo je bilo teško. Odlična kamuflaža", "Vidim perje na repu, ali ostatak sove je stvarno teško razaznati", samo su neki od komentara.

Gdje se sakrila sova?

Ova sova savršeno je sakrila svoje prisustvo na lijevom stablu, a smjestila se točno na srednjoj grani koja ide prema desnoj strani.

Sjedila je uz sami kraj grane, gotovo nevidljiva zbog svoje boje koja je gotovo identična nijansama drveća iza nje. Također, sova je pognula glavu, što je učinilo još teže primijetiti je na prvi pogled.

Ta savršena kamuflaža i nenametljivost izazvali su pravu zbrku među onima koji su pokušavali otkriti gdje se ona skriva.