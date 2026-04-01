Tijelom je štitio auto od tuče jer je izračunao da mu je bolje dobiti po bubrezima nego po džepu
Rosado je pojasnio da je imao vrlo jasan i financijski motiviran razlog zašto se izložio takvoj opasnosti
Snimka koja je posljednjih dana preplavila društvene mreže prikazala je nesvakidašnji prizor iz Palm Baya na Floridi.
Naime, Manny Rosado, stanovnik tog grada, donio je odluku koja ga je pretvorila u internetsku senzaciju jer je pokušao vlastitim tijelom zaštiti svoj automobil od tuče.
Iako se njegov potez mnogima učinio apsurdnim, Rosado je pojasnio da je imao vrlo jasan i financijski motiviran razlog zašto se izložio takvoj opasnosti:
"Prije dvije godine bilo je tako loše da je većina ljudi koje poznajem imala ozbiljne štete koje su koštale između 3.000 i 5.000 dolara", kazao je.
Reakcije na internetu bile su podijeljene, no prevladavao je ton razumijevanja. I dok su se neki šalili na račun njegovih nogu koje su se koprcale u zraku, mnogi su izrazili suosjećanje te se prepoznali u njegovoj borbi s potencijalno ogromnom štetom.
Priča Mannyja Rosada tako je prestala biti samo još jedan mem vezan uz ljude s Floride te je postala simbol frustracije s kojom se suočavaju mnogi vlasnici vozila jer popravci su sve skuplji, a procesi s osiguravajućim kućama često su dugotrajni i bolni.