BREMENA NEVREMENA /

Tijelom je štitio auto od tuče jer je izračunao da mu je bolje dobiti po bubrezima nego po džepu

Foto: Screenshot

Rosado je pojasnio da je imao vrlo jasan i financijski motiviran razlog zašto se izložio takvoj opasnosti

1.4.2026.
11:31
Webcafe.hr
Snimka koja je posljednjih dana preplavila društvene mreže prikazala je nesvakidašnji prizor iz Palm Baya na Floridi.

Naime, Manny Rosado, stanovnik tog grada, donio je odluku koja ga je pretvorila u internetsku senzaciju jer je pokušao vlastitim tijelom zaštiti svoj automobil od tuče.

Iako se njegov potez mnogima učinio apsurdnim, Rosado je pojasnio da je imao vrlo jasan i financijski motiviran razlog zašto se izložio takvoj opasnosti:

"Prije dvije godine bilo je tako loše da je većina ljudi koje poznajem imala ozbiljne štete koje su koštale između 3.000 i 5.000 dolara", kazao je.

Reakcije na internetu bile su podijeljene, no prevladavao je ton razumijevanja. I dok su se neki šalili na račun njegovih nogu koje su se koprcale u zraku, mnogi su izrazili suosjećanje te se prepoznali u njegovoj borbi s potencijalno ogromnom štetom.

Priča Mannyja Rosada tako je prestala biti samo još jedan mem vezan uz ljude s Floride te je postala simbol frustracije s kojom se suočavaju mnogi vlasnici vozila jer popravci su sve skuplji, a procesi s osiguravajućim kućama često su dugotrajni i bolni.

@tooshway_miles42 Yes it hurt 😭 #florida #fyp #hail ♬ оригинальный звук - кола тян💦
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
