Supruga mu je naložila da izabere između nje ili mačke, sada je sretno razveden

Vozač kamiona predstavljen u medijima samo kao Kiril danas je sretno razveden nakon što mu je supruga postavila ultimatum, da izvoli izabrati između nje i mačke.

Kiril je na kraju ostao bez žene, ali je zato našao pravog prijatelja u Busiku, u maci koja mu je nekoliko godina pravila društvo na dugim relacijama diljem Rusije.

Priča se zakomplicirala kada je Busik nestao prije dvije godine na odmorištu u Rostovskoj oblasti, što je Kirila toliko rastužilo da se dao u opsežnu potragu prilikom koje je nudio i nagrade.

Ta golema ljubav prema mački naposljetku je toliko uzrujala njegovu ženu da je zatražila od njega da se vrati kući ili pristane na razvod, što je završilo tako da je prstenje skinuto s ruku.

Srećom po Kirila, priča je dobila sretan epilog jer je Busik pronađen nakon dugotrajne potrage. Životinja je naposljetku nađena u istom području gdje je nestala te je zatečena u odličnom stanju jer su je dobri ljudi zbrinuli i pazili na nju čitavo vrijeme.