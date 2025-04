Što nedostaje na ovom stoliću? Mnogima je taj detalj promaknuo, a možete li vi uočiti?

Zadaci opažanja i "detektivske mozgalice" posljednjih su mjeseci pravi hit na društvenim mrežama, gdje tisuće korisnika svakodnevno testiraju svoju moć zapažanja, strpljenje i pažnju na naizgled jednostavnim, ali itekako izazovnim fotografijama.

Posebno su popularni oni zadaci u kojima se traže skriveni predmeti ili životinje – jer upravo takvi izazovi stavljaju na kušnju vašu koncentraciju, oštro oko i sposobnost da uočite detalje koje većina ljudi jednostavno ne vidi.

Jedna fotografija nedavno je potpuno izludila korisnike Reddita. Na njoj se vidi naizgled običan zeleni stolić prekriven uzorcima kvadrata i trokuta. No, kako tvrdi autor objave, na stoliću nedostaje jedan detalj – i što je najbolje (ili najgore), on to nije primijetio pune dvije godine otkad ga je kupio.

"Nakon dvije godine, otkad imam ovaj stolić za kavu, primijetio sam da nedostaje jedna prokleta pločica", napisao je u opisu objave.

Što nedostaje?

Izazov je privukao pažnju tisuća korisnika – dok su neki odmah uočili što nedostaje, drugima je trebalo znatno više vremena i zumiranja da shvate o čemu je riječ.

"O moj Bože, trebalo mi je toliko vremena da ga pronađem", "Ovdje sam mislio da nedostaje pločica u donjem lijevom kutu; morao sam pročitati komentare da shvatim da je to uzorak", "To je bilo previše lako", "Ovo je tako iritantno", "Kada sam pronašla samo sam se naživcirala", pisali su.

Foto: Reddit

Naime, u samom središtu stola nalazi se kvadrat koji se na prvi pogled ne razlikuje od ostalih, no pažljivijim promatranjem postaje jasno – upravo taj kvadrat ima samo tri trokuta na svojim stranicama, dok svi ostali imaju po četiri. Nedostaje mu lijevi trokut, i upravo taj mali, gotovo neprimjetan detalj je mnogima promaknuo.

