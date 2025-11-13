FREEMAIL
STVARNO LICE TROBOJNICE /

Što mislite, koliki značaj ima hrvatska zastava u svijetu? Rezultati ove analize neke će iznenaditi

Što mislite, koliki značaj ima hrvatska zastava u svijetu? Rezultati ove analize neke će iznenaditi
Foto: Flagwhiz.com

Što se zastava država bivše Jugoslavije tiče, hrvatska je tu daleko najbolje stoji

13.11.2025.
11:54
Webcafe.hr
Flagwhiz.com
Što mislite, koje su to državne zastave najprepoznatljivije u svijetu? Vjerovali ili ne, američka se uopće nalazi među top deset, ali zato samom vrhu pripadaju japanska, kanadska, brazilska, južnokorejska, talijanska, francuska, indijska, njemačka, kineska i britanska.

Na takav su zaključak ukazali podaci sa stranice FlagWhiz.com, gdje je do danas preko pola milijuna puta odigran kviz u kojem je ispred igrača sa svih strana svijeta postavljen zadatak da prepoznaju državne zastave.

Što se navedenih zastava iz samog vrha tiče, ljudi su ih uspješno prepoznali u čak 97,5 slučajeva, dok je hrvatska trobojnica smještena u kategoriju C, uz postotak uspješnosti od 92,5 te uz zastave Rusije, Egipta, Norveške, Nizozemske, Portugala, Vijetnama, Islanda, Čilea, Katara i Pakistana.

Drugim riječima, hrvatska zastava se prema toj analizi nalazi među četrdesetak najupečatljivijih zastava na svijetu, a pomalo  nevjerojatno djeluje podatak da je više ljudi raspoznaje i u odnosu na zastave Austrije, Češke, Slovačke, Nigerije, Rumunjske, Urugvaja...

Što se zastava država bivše Jugoslavije tiče, hrvatska je tu daleko najbolje stoji, pogotovo u odnosu na zastave Srbije, Slovenije i Makedonije, koje su smještene u grupu G (82,5 posto uspješnosti kod igrača).

Uvećani prikaz možete pronaći ovdje. 

Što mislite, koliki značaj ima hrvatska zastava u svijetu? Rezultati ove analize neke će iznenaditi
Foto: Flagwhiz.com
ZastaveHrvatska ZastavaKviz
STVARNO LICE TROBOJNICE /
Što mislite, koliki značaj ima hrvatska zastava u svijetu? Rezultati ove analize neke će iznenaditi