Sova vam je sletjela na krov? Mnogi vjeruju da donosi smrt, ali istina je puno složenija

Noć je tiha, a onda se začuje lepet krila. Na krovu vaše kuće, pod okriljem mjesečine, sjedi sova. Njezine krupne, prodorne oči kao da gledaju ravno u vas. Stoljećima je ovaj prizor budio strahopoštovanje, ali i duboku nelagodu.

U mnogim narodnim predajama, sova na krovu nije samo ptica koja se odmara, ona je glasnik, a njezina poruka rijetko se smatrala dobrom.

Diljem svijeta, od Balkana do Anda, pojava sove u blizini doma tumačila se kao zlokoban znak. No, je li sova doista vjesnik nesreće ili je njezina reputacija samo plod drevnih strahova od noći i nepoznatog? Odgovor se, kao i sama ptica, skriva u sjenama kulture, mitologije i ljudske psihologije.

Glasnik smrti i nesreće

Najraširenije i najtvrdokornije vjerovanje jest ono koje sovu povezuje sa smrću. Njezin sablasni huk, nečujan let i noćni život učinili su je savršenim simbolom prijelaza u onostrano.

U mnogim krajevima Srbije i Rumunjske, vjeruje se da kada mala sova, kukumavka, danima huče s krova, najavljuje smrt nekoga od ukućana.

Sličan strah dijelili su i stari Rimljani, koji su smatrali da je huk sove predvidio smrt careva poput Julija Cezara i Augusta. U nekim dijelovima Afrike, poput Kenije, praznovjerje je još snažnije; tamo se vjeruje da je sova na krovu kletva koju je poslao vrač kako bi donio smrtonosnu bolest.

Ova mračna simbolika nije ograničena samo na Europu i Afriku. U Meksiku i danas postoji izreka: "Cuando el tecolote canta, el indio muere" ("Kada sova pjeva, Indijanac umire").

U Kini, zvuk koji sova proizvodi, hu, zvuči slično riječi za "kopanje", pa se njezino glasanje tumači kao znak da treba početi kopati grob.

Foto: Shutterstock

Vještice, zli duhovi i otimači duša

Čak i kada nije izravno povezana sa smrću, sova se često smatrala zlim duhom ili suradnikom mračnih sila. Njezino znanstveno ime, Strigidae, potječe od latinske riječi strix, koja je označavala vješticu ili zlog duha koji noću napada djecu.

U grčkoj mitologiji, Strix je bilo čudovište, polužena-poluptica, koje je pilo krv djece. Taj strah prenio se kroz stoljeća. U nekim kulturama vjerovalo se da su sove špijuni vještica, dok se u drugima smatralo da mogu otimati duše ili čak novorođenu djecu iz njihovih kolijevki.

Zbog toga su ljudi ponekad pribjegavali drastičnim mjerama zaštite, poput pribijanja mrtve sove na vrata staje kako bi se dom zaštitio od munja i zlih sila koje ptica navodno nosi. Ta veza s vještičarenjem duboko je ukorijenjena i u nekim indijanskim plemenima; narod Cherokee, primjerice, koristi istu riječ (skili) za vješticu i za veliku ušaru.

Foto: Shutterstock

Svjetlo u tami: Sova kao simbol mudrosti

Ipak, slika sove nije svugdje obojena crnim tonovima. U potpunoj suprotnosti s mračnim predznacima, sova je u mnogim kulturama cijenjena kao simbol duboke mudrosti, znanja i zaštite.

Najpoznatiji primjer dolazi iz antičke Grčke, gdje je mala sova (Athene noctua) bila sveta ptica božice Atene, zaštitnice mudrosti, strategije i znanja.

Sposobnost sove da vidi u mraku bila je metafora za uvid u skrivene istine i znanje koje je drugima nedostupno. Grčki vojnici smatrali su prelet sove iznad bojišta znakom sigurne pobjede. Ovaj simbolizam preživio je do danas i sova je i dalje čest amblem sveučilišta i obrazovnih institucija.

Pozitivna simbolika prisutna je i drugdje:

Japan: Sova (fukurō) smatra se nositeljicom sreće. Njezino ime sadrži riječ fuku (sreća), a može se prevesti i kao "bez poteškoća". Japanci često nose amulete u obliku sove za sreću i zaštitu.

Indijanska plemena: Dok su je se neki bojali, mnoga plemena smatrala su sovu zaštitnicom, duhovnim vodičem i čuvaricom svetog znanja. Vjerovalo se da perje sove može donijeti iscjeljenje ili zaštititi dijete od zlih duhova.

Hinduizam: Sova je pratiteljica Lakšmi, božice bogatstva i prosperiteta. Njezina prisutnost služi kao podsjetnik da se bogatstvo treba koristiti mudro, a ne pohlepno.