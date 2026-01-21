FREEMAIL
ZGODAN VREMEPLOV /

Sjećate li se koliko su koštali sladoledi 1996. godine? Stari cjenik izmamio je hrpu komentara

Foto: Retroteka/instagram

Vjerovali ili ne, prosječna mjesečna plaća u Hrvatskoj 1996. godine iznosila je oko 2.217 kuna

21.1.2026.
11:16
Webcafe.hr
Retroteka/instagram
Autor popularne instagramske stranice Retroteka, čovjek koji mnoge stvari iz prošlosti vrijedno otima zaboravu, objavio je u utorak cjenik koji nas je vratio u neka daleka vremena.

Naime, našao je Ledov cjenik iz 1996., pa nas podsjetio koliko su prije 30 godina stajale ledene slastice najvećeg domaćega proizvođača industrijskog sladoleda te najvećeg distributera smrznute hrane.

Tako smo se dobili prigodu prisjetiti da su neki osnovni sladoledi na štapiću koštali tri kune, ali i da se dobar dio proizvoda u kornetima mogao kupiti za sedam.

"U, da! Tada smo žicali starce za Macho, ali je bio skup pa bi najprije uvijek dobro razmislili. Za King se nismo ni usudili pitati, to je bilo preskupo", prokomentirala je jedna korisnica Instagrama, koja nas je nagnala da provjerimo iznos prosječnih plaća u godini koju, između ostalog, pamtimo i po prvom nastupu hrvatske nogometne reprezentacije na nekom velikom natjecanju.

A, vjerovali ili ne, prosječna mjesečna plaća u Hrvatskoj 1996. godine iznosila je oko 2.217 kuna, što nam je potvrdio i Google na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku objavljenim u Narodnim novinama.

Iz te perspektive gledano, možemo kazati da sladoledi ni tada nisu bili baš bagatela kao što se to nekom danas može učiniti, a ono što nam je također upalo u oko je i ondašnji Ledov asortiman.

Te je godine predstavio čak 13 noviteta, među njima i sladolede kojih se jedva sjećamo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Retroteka (@retroteka_)

SladolediLedo
