Simpatični morski stvor težak tonu opet zaustavio promet: Stručnjaci napokon dali objašnjenje

Stanovnici australskog otoka Tasmanije već su navikli na neobične prizore, no rijetko što može izazvati prometni kolaps i opću pomutnju kao pojava Neila.

Riječ je o južnom morskom slonu teškom oko tisuću kilograma koji svoje dane na kopnu provodi drijemajući na prometnicama, uništavajući ograde i igrajući se s prometnim čunjevima.

Neil je postao globalna internetska zvijezda, no dok milijuni s oduševljenjem prate njegove ludorije, stručnjaci i lokalne vlasti upozoravaju na sve veću opasnost. Iza njegove nestašne vanjštine, kažu, krije se tužna priča o izolaciji i ponašanju koje bi ga moglo stajati života.

Od miljenika interneta do prijetnje sigurnosti

Neilova priča započela je 2020. godine kada je rođen na obali Tasmanije, što je samo po sebi anomalija. Većina njegove vrste živi tisućama kilometara južnije, na subantarktičkim otocima.

No, Neil se, vođen instinktom, redovito vraća na mjesto svog rođenja kako bi se mitario - proces tijekom kojeg odbacuje staru kožu i krzno. Isprva, kao zaigrano mladunče od "samo" nekoliko stotina kilograma, njegove posjete bile su simpatične.

Snimke na kojima se valja po prilazima ili hrva s prometnim čunjevima postale su viralne, a njegov profil na TikToku prikupio je više od milijun pratitelja.

Međutim, s godinama je Neil rastao, a s njim i problemi. Danas, kao petogodišnjak od jedne tone, njegova "igra" ima ozbiljne posljedice. Nedavno je snimljen kako svojom masom ruši betonske stupiće uz cestu i naslanja se na parkirani terenac. Kada odluči odrijemati nasred ceste, promet staje satima.

Njegova slava postala je mač s dvije oštrice. Antrozoolog dr. Bruce Englefield upozorava da mu je davanje ljudskog imena stvorilo lažan osjećaj sigurnosti kod ljudi. "Čim im date ime, ljudi počinju misliti o njima kao o ljudima.

Stvara se problem jer misle da je divan i umiljat, ali nije, on je divlja životinja od 400 kilograma koja vas može ubiti", izjavio je za Yahoo News Australia.

'Ljudi bi ga mogli voljeti do smrti'

Najveću zabrinutost stručnjaka izaziva ponašanje javnosti. Fascinirani njegovom pojavom, ljudi se previše približavaju, ignorirajući sva upozorenja.

Dr. Kris Carlyon iz tasmanijskog odjela za prirodne resurse za Guardin izrazio je bojazan da bi ga javnost "mogla voljeti do smrti". Zabilježeni su slučajevi u kojima su roditelji nosili svoju malu djecu blizu divovske životinje kako bi snimili savršenu fotografiju za Instagram. "

On može izgledati slatko i pitomo, ali je veliki morski predator. Sigurno se ne bismo tako približavali polarnim medvjedima ili bizonima u drugim dijelovima svijeta", ističe Carlyon.

Ova situacija opasno podsjeća na tragičnu sudbinu moržice Freye, koja je 2022. eutanazirana u Norveškoj jer su vlasti procijenile da je postala "stalna prijetnja ljudskoj sigurnosti" nakon što javnost nije poštovala pozive da joj se ne približava.

Službenici u Tasmaniji očajnički žele izbjeći takav ishod za Neila. Premještanje se razmatra kao krajnja opcija, no to je iznimno rizičan i složen postupak za životinju njegove veličine.

Stoga neprestano apeliraju na stanovnike da mu osiguraju prostor, preporučujući minimalnu udaljenost od 20 metara za ljude i 50 metara za pse.

Usamljeni adolescent u potrazi za igrom

Zašto se Neil ponaša tako destruktivno? Dr. Jane Younger, stručnjakinja za morske slonove sa Sveučilišta u Tasmaniji, nudi objašnjenje koje baca novo svjetlo na ovog morskog diva. Ona vjeruje da je Neil, odrastajući bez kontakta s drugim pripadnicima svoje vrste, zapravo usamljen.

Njegovo hrvanje sa stupićima i automobilima nije puki vandalizam, već zamjena za interakciju koju bi inače imao s drugim mladim mužjacima u koloniji. U nedostatku vršnjaka, Neil se okreće neživim objektima u svom okruženju.

Njegova budućnost je neizvjesna. Trenutno je tek adolescent. Kada dosegne punu zrelost s otprilike osam godina, mogao bi postati agresivniji, a njegova težina mogla bi doseći i do četiri tone - daleko više od automobila koje sada samo bezazleno gura. Postoji i bojazan da, odrastao izvan kolonije, nikada neće naučiti socijalne vještine potrebne za pronalazak partnerice.

Timovi iz Programa za očuvanje mora neprestano ga nadziru tijekom njegovih boravaka na kopnu. Nedavno su izazvali bijes javnosti kada su ga pokušali pomaknuti s ceste koristeći štapove, no stručnjaci brane njihove postupke kao nužne i etički ispravne metode za zaštitu i životinje i ljudi.

Za nekoliko tjedana, Neil će se ponovno vratiti u ocean, gdje će provesti mjesece loveći lignje i ribe na dubinama do dva kilometra. No, na proljeće će se vratiti, veći i jači, a s njim i izazov suživota koji Tasmanija tek treba riješiti.