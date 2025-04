Samo pravi fan Ninja kornjači odmah će uočiti Michelangela koji namiguje : Jeste li među njima?

Kad se spomenu osamdesete i devedesete, među prvim asocijacijama na televiziju i djetinjstvo zasigurno su – "Ninja kornjače". Četiri mutirane kornjače imena slavnih renesansnih umjetnika, koje žive u kanalizaciji New Yorka, treniraju ninjutsu pod vodstvom mudrog štakora Splintera i bore se protiv zlikovaca poput Shreddera i zlog Kranga – zvuči kao kaotična kombinacija, ali za generacije djece diljem svijeta, upravo je to bila čista čarolija.

Leonardo, Donatello, Michelangelo i Raphael nisu samo animirani junaci – oni su ikone pop kulture koje su obilježile djetinjstva mnogih, jer su donijeli humor, akciju i vrijedne lekcije o prijateljstvu, odanosti i borbi za pravdu.

Popularnost ovih neustrašivih kornjača dokazano ne jenjava, a njihova prisutnost osjeti se i na društvenim mrežama, gdje se redovito pojavljuju u raznim formama – od nostalgičnih memeova do zabavnih mozgalica koje izazivaju pažnju i oštrinu oka. Jedna takva vizualna zagonetka postala je pravi hit među korisnicima Reddita.

Na fotografiji je prikazan niz nasmijanih glava Michelangela – kornjače prepoznatljive po narančastoj povez preko očiju i neodoljivom osmijehu. Ipak, među desecima gotovo identičnih izraza lica krije se jedan uljez. Dok sve verzije Michelangela imaju širom otvorene oči i vedar izraz, jedna glava diskretno – namiguje.

'Trebalo mi je vremena'

Zadatak koji je postavljen korisnicima bio je jednostavan, ali nimalo lak: pronaći onu jednu jedinu glavu koja se razlikuje od ostalih. Dok su neki korisnici uspjeli uočiti namigujućeg Michelangela u svega nekoliko sekundi, drugima je ovaj naizgled jednostavan zadatak zadavao pravu glavobolju.

"Super, odmah sam pronašao", "Trebalo mi je pet sekundi da shvatim da to nije čarobno oko, a zatim dvije sekunde da pronađem ono koje namiguje", "Moj mozak je zaključio da izgledaju kao krave i to me nervira", "Tri sekunde", "To je bilo iznimno lako. Ali zabavno", "Ovo mi je oduzelo minutu", "Brzo sam to vidio, a zatim izgubio i posumnjao", "Trebalo mi je vremena da ovo pronađem", pisali su.

Gdje se skriva?

Simpatični Michelangelo koji namiguje skriva se u gornjem lijevom dijelu slike. Nalazi se u istom redu u kojem se okomito proteže druga ogromna glava Michelangela, a točno je treći lik po redu gledano vodoravno.

Foto: Reddit

