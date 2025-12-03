FREEMAIL
DIVLJAO ZA VIKEND /

Rakun provalio u trgovinu s alkoholom i nalio se kao životinja, našli su ga oduzetog u WC-u

Rakun provalio u trgovinu s alkoholom i nalio se kao životinja, našli su ga oduzetog u WC-u
Foto: Hanover County Animal Protection And Shelter

Smiješni alkić u međuvremenu se oporavio i vratio u divljinu

3.12.2025.
8:44
Webcafe.hr
Hanover County Animal Protection And Shelter
Zaposlenici jedne prodavaonice alkoholnih pića u Ashlandu, u američkoj saveznoj državi Virginiji, u subotu ujutro su zatekli prilično neuobičajen prizor.

Dočekao ih je sveopći kaos: porazbacane i razbijene boce, proliven alkohol i, u toaletu, neočekivani počinitelj više kaznenih  djela – od pića onesviješteni rakun!

Gospodin je uništio najmanje 14 boca i pritom napravio štetu u iznosu od 230 eura, a posebno su mu na meti bili viski i džin koje je lickao sve dok ga nije "prebacilo".

"Osobno volim rakune, smiješna su stvorenja. Ovaj je pao kroz strop i krenuo u alkoholni pohod pri kojem je cugao sve što mu se našlo na putu," izjavila je Samantha Martin, djelatnica Službe za zaštitu životinja okruga Hanover, koja je intervenirala na mjestu incidenta.

Prema izvješću Službe za zaštitu životinja okruga Hanover, sve je počelo kada je snalažljivi rakun pronašao put u prodavaonicu kroz jednu od ploča na stropu.

Jednom kada je probio posljednju liniju obrane, "maskirani bandit", kako su ga duhovito nazvali, prepustio se pravom pijanom piru. Srećom, njegova je avantura završila bez posljedica. U skloništu je dobio priliku odspavati i sabrati se. 

U duhovitoj objavi na Facebooku iz skloništa su poručili: "Nakon nekoliko sati sna i bez ikakvih znakova ozljeda (osim možda mamurluka i loših životnih odluka), sigurno je pušten natrag u divljinu, nadamo se s naučenom lekcijom da provala i krađa nisu rješenje."

