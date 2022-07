Uz brojne nastupe klapa, utrka i ostalu ceremoniju otvara se Pelješki most, no jedan zet samo čeka hoće li biti i prvog skoka.

Joška Parmać i Daniel Džono, zet i punica iz Komarne, ponovo su u fokusu. Prošle godine Daniel je izjavio da mu je jako drago što se Pelješki most završava jer je njegova punica rekla da će se baciti s njega ako se ikada napravi, ali ništa od toga, potvrdili su za N1.

Sanader postavio temeljac, nije vjerovala

"Uvjeti nisu ispunjeni za moje bacanje s mosta. One godine kada je Ivo Sanader postavio kamen temeljac i rekao da se most gradi za 18 mjeseci, ja i moj kum smo se dogovorili da ćemo se baciti. Budući da se to nije ispunilo, uključila se Europa, izgradila most i zbog toga ništa od skoka, na žalost mog zeta Danijela", ispričala je Joška. "Ovaj most meni je trebao promijeniti život, a on ostaje isti. Uzdam se u dragog Boga", nadovezao se Daniel.

Ceremonija otvaranja mosta počinje u 8 sati budnicom nekoliko orkestara iz Dubrovačko-neretvanske županije, slijedi utrka trkača svih generacija te utrka lađara ispod mosta, uz nastupe klapa, kulturno-umjetničkih društava do večernjih sati, a čini se da među programom ništa od prvog skoka s mosta.

