Program počinje u 8 sati: utrke trkača i lađara, nastupi klapa

Posljetitelji mostom mogu prošetati u 10 sati

U 20,15 sati počinje centralna svečanost na odmorištu Komarna

TIJEK DOGAĐAJA:

Pelješkim mostom posjetitelji mogu prošetati od 10 sati

7:33 - Pelješkim mostom posjetitelji će moći prošetati u utorak od 10 sati, izvijestili su u ponedjeljak iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Tijekom održavanja ceremonije otvaranja Pelješkog mosta koja se održava u utorak, 26. srpnja, Ravnateljstvo policije u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom provoditi će posebne mjere osiguranja. Pristup odmorištu Brijesta odvijati će se isključivo preko prometnog čvora Brijesta te će za posjetitelje biti osiguran određen broj parkirnih mjesta.

Od 10 sati Pelješki most bit će otvoren za sve građane i posjetitelje koji žele prošetati do prvog pilona. Sa strane Komarne mostu će se moći pristupiti organiziranim prijevozom mini-busevima od 10 do 16 sati (polazak sa parkirališnog prostora iz turističkog naselja Klek), nakon čega će početi pripreme za službeni program.

U 20,15 sati počinje centralna svečanost na odmorištu Komarna, dok će svi zainteresirani građani prijenos svečanosti otvorenja Pelješkog mosta moći pratiti putem videozida na odmorištu Brijesta i televizijskim prijenosom na HTV1.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske pobrinut će se da se promet odvija sa što manje zastoja i čekanja, a građane su zamolili za razumijevanje i strpljenje u slučaju zastoja u prometu te ih ujedno pozvali da poštuju upute policijskih službenika na terenu.

Danas se otvara Pelješki most kojim se spaja jug Hrvatske s ostatkom države

7:20 - Pelješkim mostom, koji će svečano biti otvoren večeras, prometno će biti povezan jug Hrvatske s ostatkom države, a povijesni događaj obilježava se tijekom cijeloga dana programom koji se odvija s dviju strana mosta – na odmorištima Brijesta i Komarna.

Na Brijesti program počinje ujutro u 8 sati budnicom nekoliko orkestara iz Dubrovačko-neretvanske županije, slijedi utrka trkača svih generacija te utrka lađara ispod mosta, uz nastupe klapa, kulturno-umjetničkih društava do večernjih sati.

Samo svečano otvaranje "svehrvatskog projekta" mosta počet će u 20.15 na odmorištu Komarna, a predviđeno je da će trajati oko sat i pol.

Nastupit će, među ostalima, Dubrovački simfonijski orkestar, Dubrovački trombunjeri, Lado, Linđo, plesne skupine, kulturno-umjetnička društava, pjevači. Hrvatsko glazbeno društvo Sv. Cecilija izvest će Morešku, a bit će izvedena i skladba Mateja Meštrovića specijalno komponirana za ovu prigodu.

Nazočnima će se kratko obratiti župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao izaslanica predsjednice Europske komisije, potpredsjednica EK Dubravka Šuica, video porukom kineski premijer Li Keqiang, a potom premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te predsjednik Republike Zoran Milanović.

Svečanost u Komarni završit će izvedbom "Himne slobodi", vatrometom tijekom kojeg će zvoniti i zvona svih crkava Dubrovačke biskupije te blagoslovom mosta, a prvi će njime nakon otvaranja, oko 22 sata, proći motociklisti braniteljskih postrojbi.

Tijekom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje - Rimčeva Nevera te automobil koji "gradi" proslavljeni automobilistički as Niko Pulić.

Redovan promet Pelješkim mostom krenut će u ponoć.

Most, čija je cjelokupna čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teška kao 30 Eiffelovih tornjeva, najveći je hrvatski infrastrukturni projekt financiran iz EU-ovih fondova s bespovratnih 357 milijuna eura (85 posto troškova), a na njemu je tijekom deset godina radilo nekoliko vlada.

Most je integralne hibridne konstrukcije s 13 raspona, od kojih je pet glavnih (centralnih) raspona duljine 285 metara, šest centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra, te dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom koja će služiti za održavanja mosta.

Prelazi preko morskog tjesnaca širine 2140 metara, dug je 2404 metra, s plovidbenim profilom ispod mosta 200 puta 55 metara, a glavni i odgovorni projektant mu je Marjan Pipenbaher.

Gospodarski je iznimno značajan za cijelu državu, ponajprije Dubrovačko-neretvansku županiju, a njegovim otvarenjem dokinut će se teritorijalni disokuntinuitet nastao prije više od 300 godina kada je tadašnja Dubrovačka republika prepustila dio obale Otomanskom carstvu.