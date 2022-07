Svečano otvaranje Pelješkog mosta bit će večeras, ali cjelodnevni program započeo je od ranih jutarnjih sati. Nakon budnice nekoliko orkestara iz Dubrovačko-neretvanske županije održana je utrka trkača svih generacija.

Povodom otvaranja mosta koji spaja jug Hrvatske s ostatkom države, govor je održao Andrej Plenković koji je nazočio predstavljanju monografije Pelješki mostu u Palači Sponza na dubrovačkom Stradunu.

"Mi kad smo nastupili 2016. imali smo vrlo jasan cilj. Svatko je tu nešto dao, ali mi smo pokazali tri bitne stvari. Prvo, odlučnost: sagradit ćemo ga. Imali smo sve alate da se to dogodi. Međunarodni položaj Hrvatske, članice NATO-a i EU", započeo je Plenković kratko obraćanje te dodao kako ne može ne dodaknuti se aktualne situacije u BiH oko provjeda uslijed izmjena izbornog zakona.

'Ovaj most nije luksuz, on je nužnost'

"Jučerašnji događaj u Sarajevu, s ovim neprihvatljivim i groznim prosvjedima, pokazuju da je nama most nužan, ovaj most nije luksuz nego nužnost", rekao je Plenković.

"Poanta je da, kad se neke stvari dovedu do kraja, čini se kao da je išlo sve po loju. Nikad ništa ne ide po loju, pa ni ovaj most. Zato govorimo o skladu, odlučnosti da strateške nacionalne interese ostvarujemo s punim samopouzdanjem, vizijom i osnaženim međunarodnim položajem - ovaj projekt pokazuje što je Hrvatska danas, a što je nekad htjela biti", rekao je Plenković te dodao da Pelješki most spaja i simbolično, a za nas je posebno bitan jer integrira hrvatski teritorij.

Plenković je rekao da će pokazati dokument koji inače ne pokazuje te je podsjetio kako je ovo velika godina za Hrvatsku: uvođenje eura, ulazak u schengen...

"Neka ne bude "tko je više da", nego se svi danas veselimo", poručio je Plenković te podsjetio da su "dva mandata potrebne za velike stvari", te je zahvalio svima koji su dali doprinos u izgradnji mosta.

Sva zbivanja na dan otvaranja Pelješkog mosta uživo možete pratiti OVDJE.