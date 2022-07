Brojni regionalni i svjetski mediji danas su pisali o Pelješkom mostu. Posebice su se o otvorenju raspisali njemački mediji, osobito "Der Spiegel" i "Focus".

"Hrvatska otvara most preko Jadrana: Strateški važna poveznica, projekt vrijedan 418 milijuna eura koju je EU sufinancirala, sagradila kineska kompanija", prenosi "Der Spiegel" te podsjeća na sporove koji su oko izgradnje mosta postojali između Hrvatske i BiH. Nadalje, Frankfurter napominje kako je most ujedno i obilaznica i prečac.

Češki mediji raspisali su se o "epohalnom trenutku" za Hrvatsku s obzirom na to da "Dubrovnik više nije u opasnosti da bude odsječen od ostatka zemlje". Na drugom kraju svijeta, u Narodnoj Republici Kini pišu o mostu koji će "produbiti uzajamno korisne odnose Kine, Hrvatske i EU". Prisjetili su se i Qi Qianjina, kineskog ambasadora u Zagrebu, koji je izjavio da je most "prominentan projekt promocije kineske opreme, tehnologije i znanja u građevinskoj industriji u Hrvatskoj i svijetu".

Gradnju mosta susjedi smatraju infrastrukturnim projektom stoljeća

Talijanski "Il Gazzettino" podsjeća i na talijanski naziv Pelješca - "Sabbioncello", dok je najopsežniji tekst donio "AFP".

"AFP" ističe kako će otvorenje mosta označiti kraj beskrajnom čekanju i gužvi na bosanskohercegovačkoj granici čemu se neizmjerno vesele lokalno stanovništvo, trgovci i turisti. Ističu i kako je Pelješki most jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata od kada je Hrvatska 1991. proglasila nezavisnost od nekadašnje Jugoslavije.

I dok su bosanskohercegovački mediji prenijeli tek osnovne informacije, Slovenci su objavili nekoliko tekstova u kojima ističu kako će "otvaranje Pelješkog mosta ponovno, nakon više od 300 godina, spojiti jug Dalmacije s ostatkom Hrvatske. Gradnju, koju susjedi smatraju infrastrukturnim projektom stoljeća, pratio je niz ozbiljnih izazova, no najveći, poskupljenje sirovina u posljednje vrijeme, ipak je izbjegnut".

Srpski mediji ističu kako je "most dio projekta putne povezanosti s južnom Dalmacijom i predstavlja najvažniji geostrateški projekt od nacionalnog interesa, jer njegovom je izgradnjom uspostavljen teritorijalni kontinuitet hrvatskog teritorija".

Crnogorci pak ističu dio priče koji je vezan i uz sami Crnu Goru, odnosno podsjećaju da je Pelješki most gradila ista kineska kompanija, China Road and Bridge Corp, koja gradi i kontroverzni autoput od obale do granice sa Srbijom koji je Podgoricu zamalo bacio u dužničko ropstvo.