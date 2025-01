Grmoja kritičarima: 'Postoje dva roda koja su neodvojiva od dva spola, a vi nastavite s idiotarijama'

Mostovac Nikola Grmoja ne odustaje od svoje teorije. Prošli tjedan napisao je na Facebooku, uz prigodnu ilustraciju, kako postoje dva roda, a sve ostalo su mentalne bolesti. "Uvijek na strani zdravog razuma", dodao je. S njim se složio i Krešo Beljak HSS-ovac koji je dodatno elaborirao svoju teoriju:

"Uglavnom se ne slažem s Grmojom, ali ovaj put se apsolutno slažem. Tolerancija i borba za prava seksualnih manjina uvijek, ali neke granice ipak treba postaviti. Muškarci koji vole žene – podržavam, ja prvi. Žene koje vole muškarce – podržavam. Muškarci koji vole muškarce – podržavam. Žene koje vole žene – podržavam. Muškarci koji vole i žene i muškarce – podržavam. Žene koje vole i muškarce i žene – podržavam. Ako ste primijetili, naveo sam sve primjere u kojima se spominju samo muškarci i žene. Bez obzira na seksualnu privlačnost.

Ali to da netko ne zna jel muško ili žensko, jel uopće ima spol, jel možda ono ili oni, jel možda životinja, a ne čovjek kao i sve ostale stotine nakaradnih varijacija – to je po meni zrelo u najmanju ruku za promatranje. I meni je zapravo žao tih ljudi, ali to ne znači da im se treba dopustiti da svoju bolest nasilno pokušavaju nametnuti kao 'prirodno' i zdravo stanje", napisao je Beljak.

Na te tvrdnje kontaktirali smo i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić koja je osudila takve ispade političara i poručila im, između ostalog da se educiraju i poštuju zakone.

"Političari imaju društvenu moć, odgovornost i obvezu osigurati jednake mogućnosti i jednaku zaštitu svima, posebice rodnim manjinama koje nažalost i dalje ne uživaju isti stupanj zaštite države i društva kao većinska populacija", rekla je Ljubičić.

Više o tome pročitajte ovdje.

Najnovija osuda ovakvih izjava stigla je iz Faktografa koji su spomenute političare optužili za transfobiju.

"Zastupnik Mosta Nikola Grmoja objavio je vizual koji tvrdi da su svi rodovi izvan binarnih kategorija 'muškog' i 'ženskog' bolesni. Istu transfobnu izjavu ponovio je i Krešo Beljak iz HSS-a. U svojim izjavama saborski zastupnici često brkaju pojmove poput spola i roda pa ćemo ukratko objasniti što znače spol, rod, rodna nenormativnost i rodna disforija", istaknuli su iz Faktografa.

Iz njihovih objava očito je da zastupnici ne razumiju razliku između definicije roda i spola te ih pogrešno koriste, pritom zalazeći i u narativ diskriminacije. Grmoja prosuđuje što spada u "mentalne bolesti”, a Beljak pritom i proziva one koji "ne znaju jesu li muško ili žensko" (misleći valjda na trans i nebinarne osobe) da su "u najmanju ruku za promatranje" te da im se "ne treba dopustiti da svoju bolest nasilno pokušavaju nametnuti kao prirodno i zdravo stanje."

Grmoja je brzo odgovorio na Facebooku:

"Znam ja dobro razliku između roda i spola. Postoje dva roda koja su neodvojiva od dva spola, a vi nastavite s vašim idiotarijama. Nisam jedan od onih koji će se povući i odustati", napisao je Grmoja na Facebooku.

Cijela tema oko spolova počela je nakon što je američki predsjednik Donald Trump, kao jednu od svojih prvih odluka, donio baš tu o priznavanju samo dva spola - muški i ženski.

