Grmoja i Beljak u nečemu složni: 'Postoji samo muško i žensko, ostalo su mentalne bolesti'

Kao jednu od prvih odluka, američki predsjednik Donald Trump odlučio se za onu koja smanjuje program raznolikosti, jednakosti i inkluzije i proglasio je da će američka savezna vlada priznavati samo dva spola, muški i ženski.

O tom pitanju jučer se na društvenim mrežama oglasio MOST-ov Nikola Grmoja. "Uvijek na strani zdravog razuma", napisao je Grmoja. Na slici su označeni muški i ženski spol, a sve ostalo je navedeno kao mentalne bolesti.

S Grmojom se danas složio Krešo Beljak, potpredsjednik HSS-a.

"Uglavnom se ne slažem s Grmojom, ali ovaj put se apsolutno slažem. Tolerancija i borba za prava seksualnih manjina uvijek, ali neke granice ipak treba postaviti.

Muškarci koji vole žene – podržavam, ja prvi.

Žene koje vole muškarce – podržavam.

Muškarci koji vole muškarce – podržavam.

Žene koje vole žene – podržavam.

Muškarci koji vole i žene i muškarce – podržavam.

Žene koje vole i muškarce i žene – podržavam.

Ako ste primijetili, naveo sam sve primjere u kojima se spominju samo muškarci i žene. Bez obzira na seksualnu privlačnost.

Ali to da netko ne zna jel muško ili žensko, jel uopće ima spol, jel možda ono ili oni, jel možda životinja, a ne čovjek kao i sve ostale stotine nakaradnih varijacija – to je po meni zrelo u najmanju ruku za promatranje. I meni je zapravo žao tih ljudi, ali to ne znači da im se treba dopustiti da svoju bolest nasilno pokušavaju nametnuti kao ‘prirodno’ i zdravo stanje", napisao je Beljak.

Na Beljakov komentar oglasio se i Gordan Maras:

"Ja se u to ne kužim kao Grmoja i ti ali pratim što vas dvojica poznatih seksologa pišete", napisao je.

