Prsluk za spašavanje preživjele žene s Titanica prodan za vrtoglavu cifru

Prsluk za spašavanje koji je nosila preživjela iz katastrofe potonuća Titanica prodan je za 670.000 funti (oko 769.000 eura) na aukciji. Putnica prve klase Laura Mabel Francatelli nosila je prsluk u čamcu za spašavanje broj jedan. Na prsluku je osam potpisa preživjelih, uključujući vatrogasce Charlesa Hendricksona i Georgea Taylora te mornara Jamesa Horswilla.

Sat pronađen uz tijelo bogatog poslovnog čovjeka koji se utopio u brodolomu prodan je za 180.000 funti (oko 206.000 eura) na istoj aukciji.

Jastuk za sjedalo iz jednog od čamaca za spašavanje, na kojem se nalazi originalni logo s Titanicova čamca za spašavanje koji prikazuje zastavicu tvrtke tog broda White Star, prodan je za 390.000 funti (oko 448.000 eura).

Njegov kupac bio je Muzej Titanica u Pigeon Forgeu u Tennesseeju i Bransonu u Missouriju, a sjedalo će biti izloženo, rekao je voditelj dražbe.

Oko 15 predmeta na subotnjoj dražbi u kući Henry Aldridge and Son u Wiltshireu u Engleskoj bilo je sa samog broda koji je doživio brodolom, a otprilike polovica se odnosila na širu priču o brodu.

Ravnatelj kuće Andrew Aldridge rekao je da ''misli da ove rekordne cijene odražavaju stalni interes ne samo za priču o Titanicu, već i za njegove putnike i posadu''.

Među izlošcima bila je i novinska fotografija grupe putnika iz čamca za spašavanje broj jedan koji su preživjeli nakon što je brod potonuo u travnju 1912., pri čemu je poginulo 1500 ljudi.

