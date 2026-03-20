Prilikom kihanja je iz sebe izbacivala žive crve! Slučaj zaprepastio i zabrinuo znanstvenike

Nevjerojatan i prilično zastrašujuć medicinski slučaj zabilježen je ovih dana u Grčkoj, gdje je 58-godišnja žena doživjela nešto što zvuči kao prizor iz horor filma.

Naime, nakon tjedana neobjašnjivih bolova i kašlja, iz nosa je pri kihanju počela izbacivati žive crve!

Liječnici su ubrzo otkrili da je njezina nosna šupljina postala dom za ličinke parazitske muhe, a detalji tog slučaja, objavljeni u znanstvenom časopisu Emerging Infectious Diseases, ostavili su stručnjake zapanjenima.

Kronologija bizarne infekcije

Sve je započelo jednog vrućeg i suhog rujanskog dana na neimenovanom grčkom otoku. Žena je radila na otvorenom, u blizini polja na kojem su pasle ovce, kada joj je lice iznenada obletio roj muha.

Otprilike tjedan dana kasnije počela je osjećati sve jaču bol u gornjoj čeljusti, a tijekom sljedeća tri tjedna bolovima se pridružio i vrlo intenzivan, neprekidan kašalj.

Vrhunac se odvio 15. listopada, kada je snažno kihnula i na svoje zaprepaštenje primijetila da joj iz nosa izlaze "crvi" zbog čega je odmah potražila hitnu medicinsku pomoć.

Specijalist za uho, grlo i nos koji ju je pregledao ostao je šokiran prizorom. U njezinoj nosnoj šupljini zatekao je koloniju parazita. Kirurškim zahvatom uspješno je uklonio deset ličinki u različitim fazama razvoja, ali i jednu kukuljicu, što je stadij između ličinke i odraslog kukca.

Krivac je ovčji štrkalj

Detaljnom analizom utvrđeno je da su nezvani gosti ličinke ovčjeg štrklja, muhe poznate pod latinskim nazivom Oestrus ovis. Ova vrsta parazita, kako joj i samo ime govori, primarno napada ovce i koze. Ženka muhe ulijeće u blizinu nosnica životinje i tamo polaže žive ličinke prvog stadija.

Ličinke se zatim migriraju dublje u sinuse, gdje se hrane i razvijaju. Kada dosegnu treći stadij, vraćaju se prema nosnicama kako bi ih životinja kihanjem izbacila u okoliš. Nakon toga se zakopavaju u tlo, gdje se pretvaraju u kukuljice iz kojih se kasnije razvija odrasla muha, spremna za novi ciklus.

Stanje od kojeg je patila žena poznato je kao mijaza, parazitska infestacija tkiva ili tjelesnih šupljina ličinkama muha. Iako su slučajevi ljudske mijaze rijetki, događaju se, osobito u ruralnim područjima gdje je kontakt sa životinjama češći.

Ljudi su za ovčjeg štrklja tek slučajni i, u pravilu, slijepi domaćini, jer ličinke u ljudskom tijelu obično ne mogu preživjeti i završiti svoj životni ciklus.

Slučaj koji prkosi biologiji

Ono što ovaj slučaj čini jedinstvenim i znanstveno iznimno važnim jest pronalazak kukuljice jer se dosad smatralo biološki neizvedivim da ličinka ovčjeg štrklja dosegne stadij kukuljice unutar bilo kojeg sisavca, uključujući i čovjeka.

Ljudski sinusi jednostavno ne pružaju odgovarajuće uvjete temperature i vlažnosti potrebne za taj proces. Uz to, imunosni odgovor domaćina, tjelesne izlučevine i prisutna mikroflora stvaraju neprijateljsko okruženje za razvoj parazita.

Obično, ako ličinke i ostanu zarobljene u sinusima, one se sasuše, razgrade ili kalcificiraju, što ponekad može dovesti do sekundarnih bakterijskih infekcija.

Znanstvenici imaju dvije glavne hipoteze kako je do ovog presedana ipak došlo. Prva je da je kombinacija dva ključna faktora stvorila savršenu oluju. Žena je imala izrazito tešku devijaciju septuma, što je fizički otežalo prirodni izlazak ličinki iz nosa.

To, u kombinaciji s neuobičajeno velikim brojem položenih ličinki, stvorilo je "usko grlo" koje je neke od njih zadržalo unutra dovoljno dugo da se nastave razvijati.

Druga, znatno uznemirujuća mogućnost jest da ovaj slučaj predstavlja rani pokazatelj evolucijske prilagodbe. Moguće je da parazit Oestrus ovis polako razvija sposobnost da dovrši svoj životni ciklus i u ljudima.

Što se junakinje ove priče tiče, nakon što su sve ličinke uklonjene, propisani su joj samo nazalni dekongestivi i ona se u potpunosti oporavila bez ikakvih posljedica.